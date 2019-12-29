Hikayemiz mutlu bitti

Türkiye yarım asır sonra otomobiline kavuştu. Yüzde yüz elektrikli olacak otomobilin fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk sürüşü gerçekleştirdiği otomobilin hazırlıkları 2011 yılından beri hazırlıkları devam ediyordu. Aslında bu kadar yeni bir macera da değildi. 1960’lı yıllarda Türkiye’de otomobil ve motor üretilemeyeceği yönündeki algıya ve değerlendirmelere karşı çıkmak için üretilen Devrim arabalarından bu yana yerli otomobilimizi sürmek için bekliyorduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili test etti.

AKILLI YAŞAM TEKNOLOJİSİ BULUNUYOR

Önce Türkiye’nin Otomobili’ni anlatmaya başlayalım. Otomobilin piyasaya çıkması için biraz daha bekleyeceğiz ancak ortalama 200 bin TL civarında bir fiyatı olacağı bekleniyor. Fabrikası ise otomotiv sanayisiyle de tanınan Bursa’da kurulacak. Gemlik’teki fabrikada 4 bin 500’e yakın kişi çalışacak. Yılda ise ortalama 175 bin adet otomobil üretilmesi planlanıyor.

ÇEVRE DOSTU OLACAK

Otomobilin en önemli bir diğer özelliği yüzde yüz elektrikli bir motora sahip olması. Yani fosil yakıt kullanılmadığı için çevre dostu olacak. “Akıllı yaşam” teknolojisiyle üretilen otomobiller, 5 çeşit olacak. Her otomobil, evde kullanılan ağa bağlı akıllı cihazlarla entegre edilip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak. Örneğin üzerindeki sensör, kamera, işlemci gibi nesnelerin interneti ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla diğer akıllı yaşam sistemleriyle kurup akıllı cihazları kontrol etmeyi ve başka akıllı cihazlardan kontrol edebilmeyi sağlıyor. Ayrıca akıllı yaşam platformu, akıllı telefon, akıllı ev sistemleri, dijital asistan, akıllı şebeke gibi nesnelerin internetine bağlı tüm akıllı cihazların API’larını bünyesinde toplayarak arka plan yazılımında hepsinin komutlarına erişiyor. Günümüz evlerindeki akıllı buzdolabı, ocak, alarm sistemleri, ısıtıcı ya da soğutucular akıllı telefonlarla, her biri ayrı ayrı uygulamalar indirilerek kontrol edilebiliyor. Otomobil, aynı zamanda yaşamın birçok farklı alanında, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor.

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SERÜVENİ UZUN SÜRDÜ

Türkiye’nin “yerli otomobil” serüveni 1929 yılında kurulan Ford montaj fabrikasıyla başlıyor. 1961’de ilk yerli otomobil Devrim’in tanıtımı yapılıyor. 1966’da ise Anadol üretiliyor. 58 yıl önce Devrim arabalarıyla gerçeğe dönüşen ve kısa süren yerli otomobil rüyası, bu kez gerçeğe dönüşmeye çok yakın. 2022 yılında seri üretime geçilmesi planlanan otomobilin tanıtımlarında Devrim unutulmadı ve sosyal medya hesabından “Devrim mühendislerine saygıyla...” başlıklı bir beyaz Devrim fotoğrafı paylaşıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun sosyal medya paylaşımlarıyla gün gün tanıtımı yapılan Türkiye’nin Otomobili’nin panjur ve ön tampon detayları ilgi topladı. Ön tamponda bulunan lale motifi, bu çiçekle ünlü olan tarihi İstanbul’un geçmiş günlerini hatırlattı. Sosyal medya paylaşımlarının saati de yine 14.53, 19.23 gibi önemli tarihleri işaret etti. Şimdiden Türkiye’nin dört bir yanından otomobilin taliplisi çıktı.

Yolda görüp kaputa sarıldılar

Devrim

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Devrim

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Devrim

29 Ekim 1961 yılında Devrim arabasıyla başardığımız “yerli otomobil üretme” hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak otomobil tipinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan ilk yerli Türk otomobili Devrim’den Siyah, Beyaz, Mavi Boncuk ve Gecekondu adıyla 4 tane üretilmişti. 1961’de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatıyla Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda üretilen ilk yerli otomobilinin hikayesi “Devrim Arabaları” filminde de işlenmişti. O yıllarda Türkiye’nin kendi otomobilini yapması oldukça önemliydi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Yeni Sabah gazetesine verdiği bir mülakatta bunu şöyle açıklıyordu: “Birincisi, bizde otomobil yapılamaz diyenlere güzel bir cevaptır. İkincisi, bu işi yapacaklara cesaret vermiştir.” Türkiye’de otomobil ve motor üretilemeyeceği yönündeki algıya ve değerlendirmelere karşın sadece 129 günde üretilen araç 23 mühendisi tarafından yapılmıştı. 29 Ekim 1961 sabahı Türkiye’de yapılan bir otomobil kendi motorunun gücüyle Büyük Millet Meclisi binasının önüne kadar gitti. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in arabaya binmesinden bir süre sonra ise benzinin azalması veya başka bir teknik sorun nedeniyle araç yolda kaldı. Gürsel, diğer araca geçmesi rica edilince o ünlü sözü de söyledi: “Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama, doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz.” Ertesi gün gazetelerde Devrim hakkında olumsuz algı oluşturmak isteyenlerin istediği manşetler vardı. Haberlerde Gürsel’in arabayı kullandığı, Anıtkabir’e kadar gittiği yazmıyor ama “100 metre gitti bozuldu” gibi ifadeler yer alıyordu. Devrim Arabaları ekibindeki en genç mühendis Kemalettin Vardar, vefatından önce o günleri şu sözlerle anlatmıştır: “Devrim ile Ankara-Sivrihisar ve Polatlı arasında deneme sürüşleri yapardım. Zaman zaman beni yoldan çevirip arabanın kaputuna sarılan ve ağlayanlar çok olurdu. ‘Bu arabanın kapısı açılsa açılmaz, kapansa kapanmaz’ diye söylentiler dolaşırdı. Yolda beni durdurup kapıyı defalarca açıp kapatan ve bir yandan da ‘Hani kapanmıyordu’ diye isyan edenlere de çok kereler rastladım. Ama sonunda herkes Devrim’e sırt döndü.”

Dünyada ilk kez holografik asistan

TOGG iç görünüm

Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.

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