Hünnaplı nefis tatlar

Hünnap, minik elma şeklinde,kahverengi, hoş ve hafif lezzetiyle sevilen bir meyve. Asya’da binlerce yıldır saygı duyulup sevilerek tüketiliyor. Hatta meyvelerinin ruhu dinginleştirdiğine inanılıyor. Bu özelliği sebebiyle Uzak Asya tıbbında oldukça çok kullanılmış. Artık ülkemizde de yetiştirilen hünnapın mevsimindeyiz.

Hünnap Avrupa’da da bilinip sevilen bir meyve. Daha çok kurutup toza dönüştürerek hamurlara ilave edip kurabiyeler yapmışlar. Üzerine tuz, biber serperek yiyenler var. Ben de bunu merak edip denedim. Bana göre hünnapa hiçbir baharat ilave etmek gerekmez ama ille baharat eklenecekse, o karabiber olmalı.

HÜNNAP HER ŞEYE YAKIŞIR

Aslında tadı sebebiyle acur gibi her yere yakışan hünnapı salatalarda, kısırlarda, kornfleks yemeyi alışkanlık haline getirmiş iseniz, yulafınızın içinde tüketebilirsiniz. Hatta olgunlaşmamış haliyle kendi başına bol limonlu hoş bir salata olabilir. Bir fındık kadar mineral deposu, bir limon kadar vitamin içeriyor. Üstelik lif de cabası.

Bunun dışında hünnapı kuru da tüketebilirsiniz. Bir pişirme kağıdına dilim dilim doğradığınız hünnapları yayıp 50 derece fırında, ara ara fırının kapağını açıp kapatarak kurutabilir, bu hünnap kurularını cips yer gibi yiyebilirsiniz. Yine tavuk dolmalarında pirincin içine karıştırabilirsiniz. Sirkesinden marmelatına bir çok ürünü de yapılabilen hünnapı ben de bir kaç tarifte denedim. Bunlardan biri, sevgili Nuran Özkurşunlu arkadaşımın harika pie hamuru idi. Siz de bu tarifi başka başka meyvelerle deneyin, bayılacaksınız. Diğer tarifte organik seven dostlarımızı düşündüm. Bu yüzden lezzetten çok sağlık içeren bir tarif oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

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Hünnap Pie

Malzemeler

250 gram hünnap

100 gram tereyağı

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı şeker

Yapılışı

Hünnapı ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartalım. Oda ısısında yumuşamış tereyağı ve şekeri iyice çırpalım. Yoğurt, yumurta ve kabartma tozunu ilave edelim. Unu eleyerek ilave edelim ve yoğuralım, buzdolabında dinlendirelim. (Gerekirse, ele yapışmayacak kıvama gelinceye kadar ilave un kullanabiliriz) Hamur yumuşak bir hamur olmalıdır. Bir pişirme kabına, pişirme kağıdını serip üzerine toz şekeri serpelim. Hünnapları şekerin üzerine dizelim. Hamuru hünnapların üzerine yayalım. 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika (üstü kızarana kadar) pişirelim. Çıkarıp soğutalım ve ters çevirelim. Dilimleyip servis yapabiliriz. Afiyet olsun.

Hünnap Kurabiye

Malzemeler

2 avuç hünnap

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı fındık

1 yemek kaşığı ceviz

1 yemek kaşığı badem

1 yemek kaşığı bal

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1 çay bardağı kepekli bisküvi kırıntısı

3-4 tane kuru kayısı

2 kuru erik

1 kuru incir

Yapılışı

Kuru meyveler, kuru yemiş ve hünnapı bal ve yoğurtla blenderdan geçirelim. Kepekli bisküviyi ilave edip yoğuralım, şekil verelim. Buzdolabında dinlendirelim, üzerine marmelat veya bal gezdirip servise alalım.