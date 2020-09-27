Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Hünnaplı nefis tatlar
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Hünnaplı nefis tatlar

Sonbahar mevsiminin en sevilen yemişlerinden birisi de hünnaptır. Genellikle çiğ olarak tüketilen hünnaptan biz bu defa iki farklı tarif deneyeceğiz: Hünnap Pie ve Hünnap Kurabiyesi. Afiyet olsun.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Hünnap Pie
Hünnap Pie

Hünnap, minik elma şeklinde,kahverengi, hoş ve hafif lezzetiyle sevilen bir meyve. Asya’da binlerce yıldır saygı duyulup sevilerek tüketiliyor. Hatta meyvelerinin ruhu dinginleştirdiğine inanılıyor. Bu özelliği sebebiyle Uzak Asya tıbbında oldukça çok kullanılmış. Artık ülkemizde de yetiştirilen hünnapın mevsimindeyiz.

Hünnap Avrupa’da da bilinip sevilen bir meyve. Daha çok kurutup toza dönüştürerek hamurlara ilave edip kurabiyeler yapmışlar. Üzerine tuz, biber serperek yiyenler var. Ben de bunu merak edip denedim. Bana göre hünnapa hiçbir baharat ilave etmek gerekmez ama ille baharat eklenecekse, o karabiber olmalı.

HÜNNAP HER ŞEYE YAKIŞIR

Aslında tadı sebebiyle acur gibi her yere yakışan hünnapı salatalarda, kısırlarda, kornfleks yemeyi alışkanlık haline getirmiş iseniz, yulafınızın içinde tüketebilirsiniz. Hatta olgunlaşmamış haliyle kendi başına bol limonlu hoş bir salata olabilir. Bir fındık kadar mineral deposu, bir limon kadar vitamin içeriyor. Üstelik lif de cabası.

Bunun dışında hünnapı kuru da tüketebilirsiniz. Bir pişirme kağıdına dilim dilim doğradığınız hünnapları yayıp 50 derece fırında, ara ara fırının kapağını açıp kapatarak kurutabilir, bu hünnap kurularını cips yer gibi yiyebilirsiniz. Yine tavuk dolmalarında pirincin içine karıştırabilirsiniz. Sirkesinden marmelatına bir çok ürünü de yapılabilen hünnapı ben de bir kaç tarifte denedim. Bunlardan biri, sevgili Nuran Özkurşunlu arkadaşımın harika pie hamuru idi. Siz de bu tarifi başka başka meyvelerle deneyin, bayılacaksınız. Diğer tarifte organik seven dostlarımızı düşündüm. Bu yüzden lezzetten çok sağlık içeren bir tarif oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Hünnap Pie

Malzemeler

250 gram hünnap

100 gram tereyağı

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı şeker

Yapılışı

Hünnapı ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartalım. Oda ısısında yumuşamış tereyağı ve şekeri iyice çırpalım. Yoğurt, yumurta ve kabartma tozunu ilave edelim. Unu eleyerek ilave edelim ve yoğuralım, buzdolabında dinlendirelim. (Gerekirse, ele yapışmayacak kıvama gelinceye kadar ilave un kullanabiliriz) Hamur yumuşak bir hamur olmalıdır. Bir pişirme kabına, pişirme kağıdını serip üzerine toz şekeri serpelim. Hünnapları şekerin üzerine dizelim. Hamuru hünnapların üzerine yayalım. 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika (üstü kızarana kadar) pişirelim. Çıkarıp soğutalım ve ters çevirelim. Dilimleyip servis yapabiliriz. Afiyet olsun.

Hünnap Kurabiye

Malzemeler

2 avuç hünnap

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı fındık

1 yemek kaşığı ceviz

1 yemek kaşığı badem

1 yemek kaşığı bal

1 çay bardağı kepekli bisküvi kırıntısı

3-4 tane kuru kayısı

2 kuru erik

1 kuru incir

Yapılışı

Kuru meyveler, kuru yemiş ve hünnapı bal ve yoğurtla blenderdan geçirelim. Kepekli bisküviyi ilave edip yoğuralım, şekil verelim. Buzdolabında dinlendirelim, üzerine marmelat veya bal gezdirip servise alalım.

Mısır’dan limon turşusu
HAYAT
Mısır’dan limon turşusu
Abone Ol Google News
Yeni rekorlara koşacağız

Yeni rekorlara koşacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te önemli mesajlar verdi.
Trump kararını açıkladı

Trump kararını açıkladı

​Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi.
Pişman olacaklar!

Pişman olacaklar!

​Ermenistan yoğun bir şekilde savaşa hazırlanıyor.
İSTAÇ Genel<br>Müdürü vefat etti

İSTAÇ Genel
Müdürü vefat etti

​Mustafa Canlı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sokak çağrısı yaptılar

Sokak çağrısı yaptılar

HDP'lilerle ilgili soruşturma bazılarını rahatsız etti.
Yalan ve algıya<br>izin vermeyiz

Yalan ve algıya
izin vermeyiz

​Kara propaganda ile mücadele edeceğiz.

3 bin 500 korona kaçağı karantinada

3 bin 500 korona kaçağı karantinada

​En çok karantina ihlali İstanbul'da yaşandı.
Antibiyotikte<br>büyük tasarruf

Antibiyotikte
büyük tasarruf

​Gereksiz kullanımla mücadele başarılı sonuç verdi.
Haftanın<br>kazandıranı borsa

Haftanın
kazandıranı borsa

​Altının onsu yüzde 4,4 değer kaybetti.
İsrail'in kendi askerine de<br>tahammülü yok

İsrail'in kendi askerine de
tahammülü yok

​Odasına Filistin bayrağı asan İsrailli asker ordudan atıldı.
Eski bakandan skandal

Eski bakandan skandal

​Hırsızlık yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
AFAD açıkladı

AFAD açıkladı

​Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi.
Sörloth yoksa Afobe var

Sörloth yoksa Afobe var

​Trabzonspor, Afobe'nin yıldızlaştığı maçta Yeni Malatya'yı 3-1 yendi.
Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Şırnak'ta gerçekleşen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.