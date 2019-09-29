Hayat İçinizdeki çocuğu korkutun
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

İçinizdeki çocuğu korkutun

M. Ömer Koç’un özel koleksiyonundan oluşan 60 sanatçıya ait 100 kadar eserin yer aldığı “İçimdeki Çocuk” sergisi Abdülmecid Efendi Köşkü’nde gezilebilir. Tavsiyemiz sergiyi gezerken dikkatli olmanız çünkü içinizdeki çocuk biraz korkacak.

Ayşe Olgun Yeni Şafak
İçimdeki Çocuk sergisi
İçimdeki Çocuk sergisi

Bugünlerde Nakkaştepe’deki Abdülmecid Efendi Köşkü oldukça hareketli. Kapısında uzunca bir kuyruk var. Köşk ilk olarak 2004 yılında “Abdülmecid Efendi Resim Sergisi” ile kapılarını halka açmıştı. 2017 yılında ise “Kapı Çalana Açılır” adlı sergiyle sanatseverleri ağırlamıştı. Hatırlayacağınız gibi o sergi tartışmalara sebep olmuş hatta bir grup protestocu tarafından mekan basılarak eserlere zarar verilmişti. Şimdi ise köşk, 16.İstanbul Bienali’ne paralel “İçimdeki Çocuk” adlı sergiyle yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan oluşan sergide 17. yüzyıldan günümüze 60 kadar sanatçının 100’ün üzerinde eseri yer alıyor. Sanat danışmanlığını Karoly Aliotti’nin üstlendiği “İçimdeki Çocuk” sergisi her ne kadar “Zamanla kaybetmeye yüz tutmuş içinizdeki çocuğu dinlemeye’’ davet ediyor olsa da siz sergiyi gezerken içinizdeki ürken çocuğa sımsıkı sarılın!

İçimdeki Çocuk sergisi

YENİDEN KEŞFEDİN

Ayşe Olgun'un İçimdeki Çocuk sergisine yaptığı ziyaretten bir kare

Kapılarını 20 Eylül’de açan sergi, pazartesi günleri hariç 10 Kasım’a kadar haftanın her günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilir. Ancak sergiye yoğun bir ilgi olduğunu özellikle hafta sonu uzun kuyruklar oluştuğunu söylemeliyim. Mesela biz sergiyi görmek için Pazar günü bir buçuk saat kuyrukta beklediğimiz bilgisini not düşeyim. Tabi bu arada bahçede kuyrukta beklerken can sıkıntısından köşkün işlemelerini de uzun uzun seyretme imkanınız oluyor. 1987-1995 yılları arasında mimar Sinan Genim tarafından bir bölümünün restore edildiği köşk ne yazık ki bakımsız. Üzerindeki desenlerin kırılıp döküldüğü, yer yer kopan parçalarını üzülerek fark ediyorsunuz. Sergi ise sadece köşkün içinde değil bahçeye girdiğiniz andan itibaren sizi karşılıyor. Küçük Prens’in yazarı A.S. Exupery “Her yetişkin önce çocuktu… Ama pek azı bunu hatırlıyor” der. Ben de her yetişkinin ‘önce çocuk’ olduğunu hatırlayacağı en güzel adresin bu sergi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim gibi çocukluğu masallar içinde geçenler için oldukça etkileyici bir sergi. “Aaaa Küçük Prens de varmış, şuradaki Sinderalla’nın ayakkabısı değil mi, peki Pall Sokağı Çocukları nerede?” gibi merak dolu bakışlarla odaları dolaşırken konuşan tabaklar, kafası kopmuş yaratıklar, kuş ölüleri içinizdeki çocuğu usul usul korkutmaya başlamış olacak. Ama tam o sırada bir ses “Hayır yavrum Zürafa’ya dokunmuyoruz” diyerek sizi masal dünyasından alıp köşkün içindeki curcunaya düşürebilir, paniğe gerek yok! Bu arada sergi kataloğunun yalnızca İngilizce bilenler için hazırlandığını da garip bulduğumuzu not düşelim.

REKLAM

YANINIZDA DEĞİL İÇİNİZDE

Şu bilgileri de paylaşmakta fayda var: Bir kere sergi yetişkinler için. Ancak çoğunluk isminden ilhamla ‘çocuk etkinliği’ diye düşünmüş muhtemelen. Öyle olunca aileler kundaktaki çocuğu dahi kapıp gelmiş. Ağlamalar, bağırtılar dizboyu. Ayrıca çocuklarla yetişkinler arasındaki diyalog da en az sergi kadar ürkütücü. Mesela çocukların büyüklere korkuyla şöyle fısıldadığını duydum: “Çocuğun üstüne fare mi çıkmış?”

İçimdeki Çocuk sergisi

“Yok yavrum plastik onlar korkma!”

Tabi bir de her yaş ziyaretçiyle görevliler arasında geçen diyolaglar var ki bunlar da genelde şöyle: “Hanımefendi lütfen dokunmayın!”, “O alan da sergiye dair lütfen üstüne basmayın!”, “Zürafanın kıllarını çekmeyin çocuklar!” Velhasıl tavsiyemiz içinizdeki çocukla bu sergiye gidin, dolaşın ama yanınızda çocukla değil.

Bir kez bari Türkiyeden yana olun

Bir kez bari Türkiye'den yana olun

​CHP, HDP/PKK güvenli bölgeyi engellemek için harekete geçti.
Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

​Mısır'daki protestolar yeni bir dönemi başlatabilir.
Trumpabir engel daha

Trump'a
bir engel daha

Federal Mahkeme, Trump'ın göçmenlerle ilgili planını bozdu.
Anneler<br>vazgeçmez

Anneler
vazgeçmez

Diyarbakır'daki ​evlat nöbetinde 27.gün geride kaldı.
Bilge şenlik

Bilge şenlik

​Ödül töreninde 5 bin çocuk buluştu.
DASK’ı hatırladık

DASK’ı hatırladık

​DASK poliçe satışları 2 gün içinde yüzde 15 arttı.
Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

​Yaralananların dava açmasının önündeki engel kalktı.
Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri belirlendi.
İlk gündem<br>yargı reformu

İlk gündem
yargı reformu

​Meclis 73 gün sonra kapılarını açıyor.
Denize<br>Koral geliyor

Denize
Koral geliyor

​Elektronik harp aygıtı Koral, denize taşınıyor.
Yıkım başladı

Yıkım başladı

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Siirt'te teröre darbe

Siirt'te teröre darbe

Yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pozisyonsuz derbi

Pozisyonsuz derbi

​İkinci yarıda isabetli şutun olmadığı maç 0-0 bitti.
CHP'nin konferansında <br>PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
Külliyen reddediyoruz

Külliyen reddediyoruz

​Dışişleri Bakanlığından Yunanistan, Mısır ve GKRY'e sert tepki.
77 bina ağır hasarlı

77 bina ağır hasarlı

İstanbul'daki deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları yapıldı.

​Max Kruse seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.