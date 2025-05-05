İnşaat sektöründe devrim: Çimento yerine mantar tuğlalar

ABD’nin Montana eyaletinde araştırmacılar, mantarların yeraltında oluşturduğu kök benzeri yapılar olan miselyumları kullanarak yaşayan ve kendini onarabilen bir yapı malzemesi geliştirdi. Bu malzeme, esnek ve süngerimsi yapısına rağmen sertleşerek taşıyıcı hale geliyor.





Araştırma lideri Dr. Chelsea Heveran, bu keşfin, çevreye zarar veren çimentonun yerine geçebilecek biyolojik bir yapı malzemesi geliştirme yolunda önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Çimento üretiminin yıllık 4 milyar tondan fazla olduğu ve küresel karbon salımının %8’ine neden olduğu biliniyor.

Kireçtaşı benzeri yapı: Bakteri ve miselyum bir arada

Araştırmacılar, miselyumlara kalsiyum karbonat üretebilen bakteriler ekledi. Bu süreçte bakteriler, miselyumu kemiksi bir yapıya dönüştürdü. Böylece dayanıklı, uzun ömürlü ve canlı bir yapı malzemesi elde edildi.





Yeni geliştirilen bu “canlı” malzeme, bakterileri dört haftaya kadar aktif tutabiliyor. Araştırmacılar, gelecekte bu yapıların hava kalitesini algılayabileceğini veya çatlakları kendiliğinden onarabileceğini düşünüyor.





Her ne kadar bu buluş heyecan verici olsa da, uzmanlar bunun henüz küçük çaplı bir deney olduğunu, geniş ölçekli inşaatlarda kullanılabilmesi için çok daha fazla test gerektiğini belirtiyor.

Uzayda ya da afet bölgelerinde umut olabilir