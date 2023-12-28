İnsan psikolojisini bozuyor: Psikiyatri uzmanları açıkladı! İşte 21. yüzyılın en büyük tehdidi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF-Türkiye) Türkiye'nin Yarınları Projesi Sonuç Raporu, iklim değişikliğinin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceğine dair çarpıcı öngörüleri paylaştı. Rapor, önümüzdeki yıllarda sıcaklık artışının sınırlı kalacağı ancak 2030'lu yılların sonundan itibaren hızla yükseleceğini belirtiyor.
Bu değişimle birlikte kış mevsiminde 4°C, yaz aylarında ise 6°C'ye kadar varabilecek sıcaklık artışları bekleniyor.
Türkiye genelinde kış yağışlarında azalma yaşanırken, yalnızca Kuzey Anadolu'nun doğu yarısında artış gözlemleneceği öngörülüyor. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'na göre ise ülkemizde yıllık ortalama sıcaklık gelecek dönemlerde 2,5°-4°C arasında artacak.
'Endişe verici'
İklim psikolojiyi etkiliyor
Stres ve enerji kaybı varsa dikkat!
Üzüntü ve çaresizlik
İklim değişikliğiyle ilgili sorunlar karşısında sürekli üzgün ve geleceğe dair umutsuz hissetme, stres düzeyinde artış, endişe veya depresyon gibi duygusal değişikliklere sahip olabilirsiniz.
Sosyal izolasyon
İklim değişikliğiyle ilgili endişeler, insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyerek sosyal izolasyona yol açan temel bir sebeptir. İklim kaygısı nedeniyle çevrenizle bağlantı kurmaktan kaçınma veya sosyal etkileşimde azalma gözlemliyorsanız bu maddeye dikkat etmenizde fayda vardır.
Konsantrasyon zorlukları
İklim değişikliği düşüncelerinize, günlük görevlerinize odaklanmanızı zorlaştırabilir.
Doğayla bağlantıda azalma
Doğal çevre ile bağlantıda azalma olabilir veya doğal alanlara ilginizi kaybetmiş olabilirsiniz.
Sürekli düşünmek
Sürekli iklim değişikliği konusunu düşünüyor ve bu konuda endişe duyuyor olabilirsiniz. Dikkat edin bu düşenceler takıntı haline gelebilir.
Fiziksel belirtiler
İklim değişikliğiyle ilgili düşünceler nedeniyle uyku düzeninizde bozulmalar, baş ağrıları, mide rahatsızlıkları gibi stresin fiziksel belirtileri, enerji kaybı ve genel bir halsizlik durumu başlamış olabilir.