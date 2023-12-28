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Hayat

İnsan psikolojisini bozuyor: Psikiyatri uzmanları açıkladı! İşte 21. yüzyılın en büyük tehdidi

21. yüzyılın en büyük tehdidi olan küresel iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Artan veya azalan sıcaklık, ani hava olayları, doğal dengenin bozulması insanların ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlar, iklim değişikliğinin getirdiği belirsizlikler, çevresel tehditler ve yaşam tarzlarında beklenmedik değişiklikler nedeniyle duygusal zorluklar yaşıyorlar. Uzman doktor, 21. yüzyılın en büyük tehdidi olan küresel iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkisini anlattı ve belirtileri sıraladı.

11:24 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF-Türkiye) Türkiye'nin Yarınları Projesi Sonuç Raporu, iklim değişikliğinin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceğine dair çarpıcı öngörüleri paylaştı. Rapor, önümüzdeki yıllarda sıcaklık artışının sınırlı kalacağı ancak 2030'lu yılların sonundan itibaren hızla yükseleceğini belirtiyor.


Bu değişimle birlikte kış mevsiminde 4°C, yaz aylarında ise 6°C'ye kadar varabilecek sıcaklık artışları bekleniyor.


Türkiye genelinde kış yağışlarında azalma yaşanırken, yalnızca Kuzey Anadolu'nun doğu yarısında artış gözlemleneceği öngörülüyor. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'na göre ise ülkemizde yıllık ortalama sıcaklık gelecek dönemlerde 2,5°-4°C arasında artacak.

'Endişe verici'

Uzm. Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek, iklim değişikliğinin psikolojimiz üzerindeki etkilerini anlattı. Uzm. Psk. Dilek, iklimin psikolojimize olan etkilerini şekillendiren birçok farklı dinamiğin bulunduğuna dikkat çekerek
"Öncelikle iklim değişikliği, gelecekteki belirsizliklerle ilgili büyük endişe verici önemli bir faktördür"
diye konuştu.

İklim psikolojiyi etkiliyor

İklimin psikolojimizi etkilemesinin nedenleri neler olabilir?" sorusuna ise Uzm. Psk. Dilek, şu yanıtı verdi:
"İnsanlar; doğal felaketler, hava olayları gibi geleceğe dair belirsizliklerle karşılaştıkça, psikolojik sağlıkları olumsuz yönde etkilenmeye başlayabiliyor. Bununla birlikte, iklim değişikliği; çevresel sorunları ve yaşam tarzı değişikliklerini de beraberinde getirmektedir. Doğal felaketler, ekosistem zararları gibi olaylar, bireylerin çevresel sorunlara karşı duyarlı olmalarına ve bu durumların psikolojilerini etkilemesine neden olmaktadır. Aynı zamanda, sahip oldukları yaşam tarzlarını iklim değişikliği sebebiyle kısıtlandırmaları veya değiştirmeleri de oldukça kaygı ve stres yaratan bir etkendir"

Stres ve enerji kaybı varsa dikkat!

UZM. Psk. Dilek, iklim değişikliğinin psikolojik etkilerini fark etmek için hangi işaretlere dikkat etmemiz gerektiğini belirterek
"Bu belirtiler elbette kişiden kişiye değişim göstermektedir. Bu belirtilerin sizde de olduğunu düşünüyorsanız, başkalarıyla durumunuzu paylaşabilir ve gerekli gördüğünüz yerde uzman desteği alabilirsiniz"
Bu belirtileri şöyle sıraladı:

Üzüntü ve çaresizlik

İklim değişikliğiyle ilgili sorunlar karşısında sürekli üzgün ve geleceğe dair umutsuz hissetme, stres düzeyinde artış, endişe veya depresyon gibi duygusal değişikliklere sahip olabilirsiniz.

Sosyal izolasyon

İklim değişikliğiyle ilgili endişeler, insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyerek sosyal izolasyona yol açan temel bir sebeptir. İklim kaygısı nedeniyle çevrenizle bağlantı kurmaktan kaçınma veya sosyal etkileşimde azalma gözlemliyorsanız bu maddeye dikkat etmenizde fayda vardır.

Konsantrasyon zorlukları

İklim değişikliği düşüncelerinize, günlük görevlerinize odaklanmanızı zorlaştırabilir.

Doğayla bağlantıda azalma

Doğal çevre ile bağlantıda azalma olabilir veya doğal alanlara ilginizi kaybetmiş olabilirsiniz.

Sürekli düşünmek

Sürekli iklim değişikliği konusunu düşünüyor ve bu konuda endişe duyuyor olabilirsiniz. Dikkat edin bu düşenceler takıntı haline gelebilir.

Fiziksel belirtiler

İklim değişikliğiyle ilgili düşünceler nedeniyle uyku düzeninizde bozulmalar, baş ağrıları, mide rahatsızlıkları gibi stresin fiziksel belirtileri, enerji kaybı ve genel bir halsizlik durumu başlamış olabilir.


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#sağlık
#psikoloji
#küresel ısınma
#iklim
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