Işıltılı caddelerin değil arka sokakların hikayesi

1955 yılında bir teknisyenin ve bir kütüphane görevlisinin oğlu olarak Los Angeles’ta dünyaya gelen Gary Phillips, okumayla erken yaşta tanıştı. Çizgi romanlardan etkilenen ve eline kalem alan Phillips, belli bir noktadan sonra çizmeyi bırakıp yazmaya yöneldi. Sendika organizatörlüğü, siyasal kampanya koordinatörlüğü, radyo sunuculuğu gibi pek çok meslekte deneyim kazanan Phillips, bu deneyimleri anlattığı hikayelerde kullandı. Eserlerinde ırk, sınıf ve sosyal kimlik gibi toplumsal konuları ele alan yazarın, halihazırda on sekiz romanı, elli kısa hikayesi ve dokuz çizgi romanı bulunuyor.

Gary Phillips’in www.fourstory.org’da çevrimiçi olarak yazmaya başladığı Tekinsiz Bölge, sonradan kitaplaştı. Roman, 70 yaşını aşmış siyahi bir Vietnam gazisi olan Magrady’nin hayatı etrafında şekilleniyor. Bir zamanlar mutlu bir ailesi olan kahramanımızın madde bağımlılığı yüzünden kaybettiği yakınları, evi ve huzuru onu Los Angeles’ın arka sokaklarında yarı evsiz bir yaşama sürüklüyor. Kaybedenler Kulübünün kıdemli üyesi olan Magrady’nin kendisi gibi savaş gazisi olan engelli arkadaşı Floyd Chambers’ı korumaya çalışırken karıştığı kavga ve bu kavganın diğer tarafında yer alan sokak çetesi üyesinin ertesi gün ölmesiyle başlıyor hikaye. Hayatında her şey yolundaymış gibi bir de cinayetle suçlanan kahramanımız, kendisini gerçek suçluları arayan bir dedektif olarak buluyor.

“Çekmecelere baktı. Sarı yapışkanlı not kağıtlarını, ataçları ve zımba kutularını incelerken, dedektifçilik oynamanın kişiye, başka insanların işine bulaşma hakkı verdiğini farketti. Çünkü her şeyin ötesinde büyük sırrın peşindeydin; bu nedenle gerçeğin peşinden gitmek için her şeyi yapmaya hakkın vardı. Gülümsedi.”