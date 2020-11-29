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Hayat İşkembe bağışıklığı güçlendirir
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

İşkembe bağışıklığı güçlendirir

İşkembe proteinle beraber iyi derecede kalsiyum ve potasyum içeriyor. Her konuda oldukça zengin olan Türk mutfağı, işkembe için de bir çok farklı pişirme yöntemiyle dolu. Kızartmadan dolmaya bir çok farklı usülle işkembeyi sofraya getirmek mümkün. Bu hafta iki farklı işkembe tarifi paylaşıyoruz. Afiyet olsun.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
İşkembe Çorbası
İşkembe Çorbası

Son günlerde korona virüsün yeniden yayılmasıyla bağışıklık sitemimizi güçlendirmek konusuna odaklandık. Mart ayından beri bu konuda zaman zaman yazıp, besinlerle ilgili kılavuzluk etme gayreti gösteriyoruz. Yeniden hatırlatmalıyım ki bağışıklığı güçlü tutmanın ilk şartı iyi ruh halini korumaktır. Ruh halimizi sağlıklı tutabilmek adına nefes egzersizleri yapmak, dua etmek, sevdiğimiz şeylere zaman ayırmak alabileceğimiz ilk tedbirler olabilir. Temizlik ve mesafe konularına zaten büyük özen gösteriyoruz. Bundan sonra ise iyi ve doğru beslenme geliyor.

Rasulullah (s.a.v.)’ın da bize tavsiye ettiği gibi sofralarımızdan yeşillikleri eksik etmeyelim. Yeşil yapraklı bitkiler bolca C vitamini ve antioksidan içerirler. Kış ayları , evimizden eksik etmediğimiz yoğurdun yanında bize turşuları getirdi. Probiyotikler bağışıklığı güçlendirirler. Turşu, salata, yoğurt ve meyve, yine kefir gibi mayalı besinlerle birlikte protein, sağlığımızı korumakta bize yardımcı olacaktır.

PROTEİN DEPOSU

İyi bir protein kaynağı olarak sakatatlar, pişirilir ve tüketilirken ilave ettiğimiz baharatlarla daha da sağlıklı hale gelirler. Bugün bu sakatatlardan işkembeyi konu alalım istiyorum. İşkembe proteinle beraber iyi derecede kalsiyum ve potasyum içeriyor. Eskisi gibi temizliği zor bir besin de değil artık. Kokusuz , tertemiz satılıyor. Üstelik, her konuda oldukça zengin olan Türk mutfağı, işkembe için de bir çok farklı pişirme yöntemiyle dolu. Kızartmadan dolmaya bir çok farklı usülle işkembeyi sofraya getirmek mümkün. Ben de sizin için farklı bir işkembe çorbası tarifi denedim ve bugün bunu da paylaşacağım.

Türkler, Orta Asya bozkırlarında işkembeyi bir saklama aracı olarak ta kullanmışlar. kuruttukları işkembe parçalarını ıslatıp içine kalan et parçalarını sarmış ve tekrar kurutarak uzun süre dayanıklı hale getirmişler. Eskiden bu yana işkembe kızartma, kavurma, ızgara ve çorba olarak tüketiliyor. Bunlara yakın zamanda işkembe kokoreç ve pane de eklendi. Gelin, işkembenin farklı tariflerine bir göz atalım ve sofralarımıza yepyeni tarifler ekleyelim.

Sağlıklı ve mutlu pazarlar diliyorum.

İşkembe Sote (5 kişilik)

MALZEMELER

5 250 gram işkembe

Bir kuru soğan

3 diş sarımsak

100 gram kuşbaşı et

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sadeyağ

2 sivri biber

Bir domates

YAPILIŞI

İşkembeyi su ve tuz ile haşlayalım. haşladığımız işkembeyi buzlukta 2 saat bekletip sertleşince ince ince doğrayalım. Soğanı kuş gözü doğrayalım. Sarımsakları ince ince doğrayalım. Bir tavada eti kendi suyunu çekene kadar kavuralım. İçine işkembe, soğan ve sarımsağı ilave edelim. İşkembe suyunu bırakıp çekene kadar kavurmaya devam edelim. Domates ve biberi doğrayalım, suyunu çeken işkembeli ete ilave edelim. En son sadeyağ ve salçayı , bir su bardağı sıcak işkembe suyuyla birlikte ilave edelim. Su yarı yarıya azalana kadar kaynatalım. Baharatları ilave edelim ve 10 dakika dinlendirelim. Yanında pide veya lavaş, turşu ve salata ile servise alalım. Afiyet olsun.

İşkembe Tarhanası (5 kişilik)

Malzemeler:

250 gram işkembe

2 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı un

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

4 su bardağı su

Yapılışı:

İşkembeyi su ve tuz ile birlikte haşlayalım. Pişirdiğimiz işkembeyi sudan çıkaralım ve küp küp doğrayalım. Bir tencerede unu kokusu çıkana kadar kavuralım. sarımsakları ezelim ve tarhana ile birlikte una ilave edelim. En son işkembeyi ve işkembenin haşlama suyunu ekleyelim. Kıvam alana kadar kaynatalım. Üzerine baharatları ekleyelim ve servise alalım. Afiyet olsun.

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