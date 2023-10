İslam, cevheri mücevhere dönüştürür

Eli kalem tutan her Müslüman mensubu olmakla müftehir olduğu Din-i Mübin-i İslam’ı bütün insanlığa en güzel şekilde anlatabilmeyi can-ı gönülden arzu eder. Hiç kimse bu ulvi vazifeye kendisini layık görmese de esasen her Müslüman İslam’ın hem tebliğcisi hem de temsilcisi olmak durumundadır.

Her kitap gibi Veli Tahir Erdoğan’ın kitabı da elbette bir iddia ve onun ispatı için kaleme alınmış. Yazar iddiasına muhatabını ikna etmek için dilinden gelen her şeyi yapıyor. İşe anahtar kavramların kök manalarını vererek başlayan yazar her kavramla ilgili öne çıkan bir ayeti nazara vererek devam ediyor. Her kavramla ilgili o kavramın Kur’an’da kaç defa geçtiği ve hangi bağlamda ele alındığı bilgisi kitaba hayli zenginlik katıyor. Yazarın bir kavramı işlerken sorduğu sorular dikkat çektiği hususlar ve ortaya koyduğu kurgularda kitabın istifade katsayısını artırıyor.