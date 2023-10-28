İslam, cevheri mücevhere dönüştürür

Bülent Acun





Eli kalem tutan her Müslüman mensubu olmakla müftehir olduğu Din-i Mübin-i İslam’ı bütün insanlığa en güzel şekilde anlatabilmeyi can-ı gönülden arzu eder. Hiç kimse bu ulvi vazifeye kendisini layık görmese de esasen her Müslüman İslam’ın hem tebliğcisi hem de temsilcisi olmak durumundadır.

Bir insanı İslam’ın diriltici soluğuyla buluşturmanın rahmet elçisi (sav) tarafından üzerine güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlı olarak nitelendirilmesi bir Müslüman için ne büyük bahtiyarlıktır. İşte İslam güneşinin dünyamızı aydınlattığı Asr-ı Saadet’ten bugüne bu gayeye matufen nice eserler kaleme alındı. Mahşer sabahına kadar kim bilir daha nice eserler yazılacak.

İSLAM BANA NE DİYOR?

Veli Tahir Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’den Hz. Peygamberin hayatına, Esma-i Hüsna’dan hac ve umreye “Bana ne diyor?” diye soruyor. Bu anlamlı soruya kafa yoruyor. Bulduğu cevapların hasılası olan kitaplarıyla her geçen gün raflardaki yerini genişletiyor.

Yazarın son kitabı; “İslam bana ne diyor?” sorusuna bulduğu ve verdiği cevaplardan oluşan Farklı Bir Açıdan İslam isimli eser Bilge Oğuz yayınları etiketiyle okurlarıyla buluştu. Kitap 5 bölüm 408 sayfadan mürekkep.

Yazar okurunu kısa bir önsöz ile selamlayıp uzun bir girizgâhla kitabı hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyor. Kitabını hikemi bir üslupla kaleme alan yazar, kitabının tamamında okuruyla sohbet ediyor. Kitap muhtevasıyla okuruna farklı ufuklar açarak İslam hakkında esaslı bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yazar kitabının 1. bölümünde İnsanı, İslam’ı anlatmaya götürecek kavramların şifrelerini çözmeye çalışıyor. Bu bölümde akıl, din, imtihan ve iman gibi kavramlar farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Bölümü özetleyen cümle şu olsa gerek: “Akıl insanı makule götürmelidir. İnsan için makul olan şeyde İslam’dır.”

Yazar kitabının 2. bölümünde iman esaslarını, 3. bölümde İslam’ın şartlarını, 4. bölümde de İslam ahlakını nev-i şahsına münhasır bir biçimde ele alarak; “iman esaslarını bana ne diyor?”

“İslam’ın şartları bana ne diyor?”, “İslam ahlakı bana ne diyor?” sorularına verdiği cevapları okuruyla paylaşıyor. Yazar hacimli kitabının temasını özetlercesine şöyle diyor: “İman bir cevherdir. İslam bu cevheri ibadet ve ahlak ile mücevhere dönüştürür.”

Yazar kitabının 5. bölümünde günümüzde en çok sorulan 50 soruya kısa ve doyurucu cevaplar veriyor.

İKNA İÇİN AZAMİ GAYRET

Her kitap gibi Veli Tahir Erdoğan’ın kitabı da elbette bir iddia ve onun ispatı için kaleme alınmış. Yazar iddiasına muhatabını ikna etmek için dilinden gelen her şeyi yapıyor. İşe anahtar kavramların kök manalarını vererek başlayan yazar her kavramla ilgili öne çıkan bir ayeti nazara vererek devam ediyor. Her kavramla ilgili o kavramın Kur’an’da kaç defa geçtiği ve hangi bağlamda ele alındığı bilgisi kitaba hayli zenginlik katıyor. Yazarın bir kavramı işlerken sorduğu sorular dikkat çektiği hususlar ve ortaya koyduğu kurgularda kitabın istifade katsayısını artırıyor.

İSLAM İNSANIN EVİDİR

Yazar kitabını insanın 3 evi üzerine bina ettiğini ifade ediyor. 1. evimiz dünyamız, 2. evimiz bedenimiz, 3. evimiz Din-i Mübin-i İslam.

Kitap indirilen ayetler ve yaratılan ayetlerin ufkunda insana bu 3 evi teferruatıyla tanıtmak için kaleme alınmış.

İşte yazarın kitabını bina ettiği bu evler üzerinden kurduğu davet cümlesi: “İslam, insanın evidir. Ey insan geç kalma evine dön!...”







