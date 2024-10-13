İstanbul Modern’de Sanat Konuşmaları

İstanbul Modern’in sanat alanını izleyiciyle birlikte düşünmeyi amaçlayan “Sanat Konuşmaları” serisinin ikinci konuğu, küratör, araştırmacı ve yazar Misal Adnan Yıldız. 2006’dan beri İskandinavya, Yeni Zelanda ve Almanya’da yaşamış olan Misal Adnan Yıldız’ın 15 Ekim Salı günü 18.00’da İstanbul Modern’de gerçekleşecek konuşması, küratörlük konusunda sahip olduğu “gezegensel deneyim” kavramı ile iki yarım kürede edinmiş olduğu yaşam ve çalışma deneyimlerine odaklanıyor.

Minik sanatçılar atölyede

İş Sanat’ın minik sanatseverler için Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlediği ücretsiz atölyeler ekim ayında da sürüyor. “Heykelden Öyküye Yaratıcı Yazma” atölyesi 19 Ekim Cumartesi günü Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde, “Zeugma’nın İlham Perileri ise 19 Ekim Cumartesi günü İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde minik sanatseverlerle buluşacak.

Karikatür arşivinden “Dünya Kız Çocukları Günü” için özel bir sergi

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından 9.000’e yakın sanatçıyı ve eserlerini buluşturan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” için karikatür arşivinden özel bir sergi hazırlıyor. Sergide, kız çocuklarının bilim ve sanat yoluyla güçlenmeleri; kaliteli eğitimin önemi, liderlikleri, eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarının önemine değinen karikatürler yer alıyor. Sergi 25 Ekim tarihine kadar Basın Müzesi’nde gezilebilir.

Küçük Prens dev sahnede

İstanbul Haliç Kongre Merkezi, Antoine de Saint-Exupéry’nin ölümsüz eseri Küçük Prens’in harika sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Antoine de Saint-Exupéry’nin 1943 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden uyarlanan gösteri, çocukları ve yetişkinleri sevgi, dostluk, sadakat ve insan doğası üzerine düşündüren bir hikâye sunuyor. Broadway Entertainment Group’un yapımını üstlendiği şov, 21 Kasım–1 Aralık 2024 tarihleri arasında sahnelenecek. Dans, müzik, projeksiyon ve akrobasi ile yeniden şekillenen şovun bilet satışları devam ediyor. Şifahanesi’de, 1 Kasım tarihine kadar ziyarete açık.

“Zevk-i Selîm” kitap kapakları

20. yüzyılın en önemli hattatlarından Hattat Mustafa Halim Özyazıcı’nın kitap kapak yazılarından oluşan “Zevk-i Selîm Hatt-ı Halîm” sergisi, Rami Kütüphanesi’nde meraklılarıyla buluşuyor. Mustafa Halim Özyazıcı’nın matbu eserler için hazırladığı kapak yazılarından bir seçki sunan bu özel sergide, hat sanatının matbaa ile buluşmasıyla ortaya çıkan nadide eserleri görme imkânı bulabilirsin. Sergi Rami Kütüphanesi Şifahanesi’de, 1 Kasım tarihine kadar ziyarete açık.

Shakespeare üç kült eseriyle sahnede

Shakespeare’in üç büyük klasiği, üç usta yönetmenin yorumuyla 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nin konuğu oluyor. Çağımızın en önemli yönetmenlerinden Declan Donnellan’ın yorumuyla Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu’nun sahnelediği “Hamlet”, ödüllü yönetmen Nikita Milivojević’in Sırp Ulusal Tiyatrosu ile sahneye koyduğu “Macbeth” ve çağdaş tiyatronun dehalarından Thomas Ostermeier’in yönettiği Schaubühne Berlin yapımı “III. Richard” bu yıl festival izleyicisiyle buluşuyor.

‘Dünyadan Sesler’ yankılanacak

Esenler Belediyesi, Filistinli kardeşlerimizden, Filistin’de yaşanan soykırımı ve insan hakları ihlallerini dinleyeceğimiz, “Dünyadan Sesler-Gazze/Filistin” seminerine ev sahipliği yapıyor. 15 Ekim 2024 Salı günü 10.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe, İTO 15 Temmuz Şehitleri AİHL’de katılım sağlayabilirsiniz.

“Bezmi-i Safa” konseri

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, “Bezmi-i Safa” konseri bugün saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Konser, nihavend makamındaki seçkin eserlerden oluşan bir ince saz faslıyla başlayacak. Solist Güzin Değişmez’in sahne alacağı konserin sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı üstleniyor. Bezm-i Safa; bugün saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

Boğaziçi’ne göz nuru afiş

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on ikincisi gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Film Festivali, yeni afişiyle takipçilerinin karşısında. 18- 25 Ekim tarihleri arasında İstanbul’u sinemanın rengine boyayacak olan festivalin, Mehlika Hilal Kırca tarafından tasarlanan afişi de İstanbul’un renklerini yansıtıyor. Genç tasarımcı Mehlika Hilal Kırca, “İstanbul ve Boğaziçi’nin sonsuz ilhamından” yola çıktığını dile getirerek “Kumaşlar ve lalettayin dikişlerle oluşturduğum dokular ve katmanlar üzerinde martılar ve festivalin sembolü olan yunusların rotaları, Beyoğlu’nu işaret ediyor. Her katman; şehrin sesini, şiirini, hareketini, canlılığını vurgulayarak izleyicileri festivale davet ediyor” diyor.











