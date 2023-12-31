İstiklale aşık bir şairin hatırası

Fatih Belediyesi ile Mehmed Âkif İlim ve Sanat Vakfı tarafından hazırlanan sergide Mehmet Akif’in özel fotoğrafları, eşyaları, mektupları ve notları sergileniyor. “Doğuştan Aşığım İstiklâl” aynı zamanda Mehmet Akif’in hayatına dair detaylar, orijinal fotoğraflar ve daha önce sergilenmemiş bazı özel eşyaları, mektupları ve notlarına da ev sahipliği yapıyor. Mehmet Akif’in mirasını daha geniş bir kitleyle paylaşmayı amaçlayan sergiyi, 26 Ocak tarihine dek Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde ziyaret edebilirsiniz.