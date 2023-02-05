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İtalyan işi pizza günü

Pizza İl Forno, tüm klasik pizzaları tek boya indirdi. 9 Şubat Dünya Pizza Günü’ne özel kampanya ile büyük boy klasik pizzalar, gel-al ve masaya servis siparişlerde küçük boy fiyatına sunulacak.

Latife Beyza Turgut
Latife Beyza Turgut
04:00 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Pizza İl Forno, tüm klasik pizzaları tek boya indirdi.

Pizza İl Forno, tüm klasik pizzaları tek boya indirdi.

İtalyan işi pizzalarıyla lezzet tutkunlarına farklı deneyimler yaşatan Pizza İl Forno, tüm klasik pizzaları tek boya indirdi. 9 Şubat Dünya Pizza Günü’ne özel kampanya ile büyük boy klasik pizzalar, gel-al ve masaya servis siparişlerde küçük boy fiyatına sunulacak. Markanın 9 Şubat Dünya Pizza Günü için tek boya indirdiği klasik pizza mönüsünde; Marinara, Margherita, Ricotta, Beyaz Peynirli, Mantarlı, Ispanaklı, Fesleğenli Kabaklı Lor Peynirli, Fit ve Vejetaryen gibi birbirinden lezzetli zengin seçenekler bir arada yer alıyor.


#Pizza İl Forno
#İtalya
#Mutfak
1 saat önce
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İtalyan işi pizza günü
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