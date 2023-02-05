İtalyan işi pizza günü

İtalyan işi pizzalarıyla lezzet tutkunlarına farklı deneyimler yaşatan Pizza İl Forno, tüm klasik pizzaları tek boya indirdi. 9 Şubat Dünya Pizza Günü’ne özel kampanya ile büyük boy klasik pizzalar, gel-al ve masaya servis siparişlerde küçük boy fiyatına sunulacak. Markanın 9 Şubat Dünya Pizza Günü için tek boya indirdiği klasik pizza mönüsünde; Marinara, Margherita, Ricotta, Beyaz Peynirli, Mantarlı, Ispanaklı, Fesleğenli Kabaklı Lor Peynirli, Fit ve Vejetaryen gibi birbirinden lezzetli zengin seçenekler bir arada yer alıyor.