Japon uzman 'deprem geliyor' diyerek 7 bölge için uyardı: İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri

6 Şubat'ta Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşarken gözler beklenen büyük İstanbul depremine çevrildi.

En riskli 7 ilçe

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "7.6, 7.9' kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir. Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, deniz kenarı tarafları" dedi.

'Binalarda çok hasar olacak'

CNN Türk'ün haberine göre; Moriwaki, "99 depreminde de bunu gördük. Buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.

'Acilen yapılması lazım'

Megakentte kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Ancak "tabut bina" sayısı halen çok fazla. Japon deprem uzmanı da uyardı. "Kentsel dönüşümü acilen yapmak lazım. Cumhurbaşkanı yardımcısı da Çevre Bakanı da söyledi bunu, acilen yapmak lazım" diye konuştu.



































