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Kadim ağaçlar tehdit altında

Son iki senedir başta Akdeniz coğrafyası olmak üzere ABD ve diğer bölgelerde yaşanan orman yangınları küresel ekosistemin can damarı olan ormanlarımızı küle çevirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadim ağaçlar tehdit altında
Dünyamızda yaşı beş bin yılı aşan ağaçlar bulunuyor.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini son iki senedir başta Akdeniz coğrafyası olmak üzere ABD ve diğer bölgelerde yaşanan orman yangını sezonunun uzunluğu ve tahribatıyla acı bir biçimde hissediyoruz. Küresel ekosistemin can damarı olan ormanlarımız gözümüzün önünde kül oluyor, beraberinde onlarca canlı türünü de götürerek. ABD’de bir tarih profesörü Jared Farmer, ülkesinin Kaliforniya bölgesinde gerçekleşen yangınlarla ilgili dikkat çeken bir tespite yer vermiş. New York Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Prof. Dr. Farmer, yangınlar sonucu dünyamızın kadim ağaçlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Kimisi beş bin yıllık bu ağaçlar, aslında bir ekosistemin tepeden tırnağa yok olmaya başladığının da işareti: Daha az megaflora (Dev ağaçlar), daha az kadim flora (kadim ağaçlar) daha az yaşlı ormanlar, daha az kadim tür ve nihayetinde daha az tür anlamına geliyor. Ve bu etki, Afrika’dan, Latin Amerika’ya, Orta Doğu’dan Yeni Zelanda’ya kadar tüm coğrafyayı etkiliyor.

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