“Kağıttan Kaptanlar” dinleyici ile buluştu

Sevilen sanatçı Birsen Tezer, “Saklasam Kendimi”den sonra “Kağıttan Kaptanlar”ı dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 5 Ağustos’ta Sony Music Turkey etiketiyle yayınlanan şarkı, sonbaharda yayınlanması planlanan albümün ikinci şarkısı.

Sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait şarkının düzenlemesinde Adem Gülşen, Birsen Tezer, Derin Bayhan, Emre Tankal, Orhan Deniz ile Tunç Öndemir yer alıyor. Hücum kayıt olarak Hayyam Stüdyoları’nda kaydedilen şarkının mixi Derin Bayhan, masteringi ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı.

“Kağıttan Kaptanlar” tüm dijital platformlarda yayında.