Kahve Dünyası'ndan başörtülü çalışan iddialarına yalanlama: Birçok şubede başörtülü çalışanımız var Başörtülü bir kadının sosyal medyada yankı bulan paylaşımı sosyal medyanın en fazla konuşulan konularından oldu. İddiaya göre Burger King ve Kahve Dünyası'na iş görüşmesine giden kadın, tesettürü dolayısıyla kabul edilmedi ve kendisine başını açıp açamayacağı soruldu. Kahve Dünyası yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparak birçok şubede başörtülü çalışanlarının olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2021, 03:12 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2021, 14:56 Yeni Şafak