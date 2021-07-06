Hayat Kahve Dünyasından başörtülü çalışan iddialarına yalanlama Birçok şubede başörtülü çalışanımız var
AKTÜEL

Kahve Dünyası'ndan başörtülü çalışan iddialarına yalanlama: Birçok şubede başörtülü çalışanımız var

Başörtülü bir kadının sosyal medyada yankı bulan paylaşımı sosyal medyanın en fazla konuşulan konularından oldu. İddiaya göre Burger King ve Kahve Dünyası'na iş görüşmesine giden kadın, tesettürü dolayısıyla kabul edilmedi ve kendisine başını açıp açamayacağı soruldu. Kahve Dünyası yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparak birçok şubede başörtülü çalışanlarının olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahve Dünyasından başörtülü çalışan iddialarına yalanlama: Birçok şubede başörtülü çalışanımız var
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medyada paylaşım yapan başörtülü bir kadın, Burger King ve Kahve Dünyası ile gerçekleştirdiği iş görüşmelerine dair skandal iddialarda bulundu. İddiaya göre Ümraniye'de bulunan Canpark AVM'deki Kahve Dünyası şubesi, başörtülü kadına başını açıp açamayacağını sordu. Öte yandan Üsküdar'da bulunan Burger King şubesi ise kadının başörtüsü taksa bile üzerine uzun bir şey giyemeyeceğini söyledi.

Sosyal medya kullancısının attığı tweet.
Sosyal medya kullancısının attığı tweet.

KAHVE DÜNYASI'NDAN AÇIKLAMA

Kahve Dünyası, bugün sosyal medyaya yansıyan iddialarla ilgili açıklama yaparak birçok şubelerinde başörtülü çalışanları olduğunu bildirdi. Kahve Dünyası'nın basın açıklaması şöyle:

  • Değerli Basın Mensubu,
  • Dün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve bugün ise “Başörtülüye iş yok” başlığıyla basına yansıyan iddialar nedeniyle sizi bilgilendirmek istiyoruz.
  • Kahve Dünyası olarak her türlü düşünce ve inanışa eşit mesafede duruyor, herkese eşit yaklaşımı birincil ödevimiz olarak konumluyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet ya da siyasi görüş gibi bir nedenle herhangi bir taraf olmamız kesinlikle söz konusu değildir.
  • Kahve Dünyası’nda çalışmak isteyenler için mağazalarımızda iş başvuru formları yer almakta, bu formlar adaylar tarafından doldurulduktan sonra insan kaynakları ekiplerimize iletilmektedir. Mağazalarımızda görev yapan hiçbir çalışan işe alım süreçlerinde yetkili değildir ve herhangi bir iş görüşmesi yapmamaktadır.
  • Merkez ofis veya mağazalarımızda çalışmak isteyen adayların başvuruları sadece uzman insan kaynakları ekiplerimiz tarafından değerlendirilmekte, ardından da mülakatlar yine insan kaynakları ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme kriterlerimiz tamamen yetenek ve kariyer odaklıdır. Dolayısıyla Kahve Dünyası’nı karalamaya yönelik bu iddialar tamamen gerçek dışıdır.
  • Kahve Dünyası’nın 1.800 kişiden oluşan ekibinde, bahsi geçen mağazamız da dahil olmak üzere başörtüsü ile görev yapan birçok çalışma arkadaşımızın da bulunduğunu ayrıca belirtmek isteriz.
  • Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
  • Kahve Dünyası

Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı
GÜNDEM
Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı

Danimarka’da aşırı sağdan rezil kampanya
DÜNYA
Danimarka’da aşırı sağdan rezil kampanya

Fransa'da 'laiklik için' başörtüsünü üniversitelerde yasaklama çağrısı
DÜNYA
Fransa'da 'laiklik için' başörtüsünü üniversitelerde yasaklama çağrısı

Almanya da başörtüsüyle uğraşıyor
DÜNYA
Almanya da başörtüsüyle uğraşıyor
Abone Ol Google News
Vatandaş barikat kurdu

Vatandaş barikat kurdu

​Bursa'da sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi.
Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

Vefat eden 8,5 aylık hamile Esra ile yeğeni Taha toprağa verildi.
Alman medyası TOGGu yazdı: Türkiye iddialı bir hedef peşinde

​Başkan transferi resmen duyurdu.

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

An-26 tipi uçak 22 kişiyi taşıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.