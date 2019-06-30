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Hayat Kaltun ve Şinoartık görüyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kaltun ve Şino artık görüyor

Kaltun ve Şino doğuştan katarakt hastası iki kardeş. Yeryüzü Doktorları’nın katarakt kampanyasıyla gözlerinin önündeki perde artık yok.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Operasyondan sonra kısa süre içinde iyileşen Kaltun ve Şino anne babalarıyla birlikte.
Operasyondan sonra kısa süre içinde iyileşen Kaltun ve Şino anne babalarıyla birlikte.

Bir katarakt hastası dünyayı nasıl görür? Hele bu hasta doğuştan kataraktlı bir çocuksa? Buğulu, puslu bir güneşe doğdukları günden bu yana bakan Kaltun ve Şino, Somalili Fatima ve Mustafa çiftinin doğuştan katarakt hastası olan iki çocuğu. Kaltun 10 yaşında, abisi Şino 14 yaşında. Başkent Mogadişu’ya 500 km uzaklıktaki Bakul şehrinde yaşıyorlar. Hayvancılık ile geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Hem maddi hem de ülkedeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle bugüne kadar ameliyat olamamışlar. Yani doğdukları günden bu yana dünyayla aralarında bir perde var.

İki çocuğun doğduğu günden bu yana sağlıklı görememesi pek çok sorunu da beraberinde getirmiş. İhtiyaçlarını sadece anne ve babalarının yardımı ile giderebilmişler. Yaşıtlarıyla okula gidememiş, oyun oynayamamışlar, güneşin renginden habersiz kalmışlar. Ta ki bugüne kadar... Geçtiğimiz günlerde Kaltun ve Şino Mogadişu’da katarakt kampanyası yürüten Yeryüzü Doktorları ekibi tarafından ameliyat edildi. Kaltun ve Şino’nun güzel biten hikâyesini bize aktaran Yeryüzü Doktorları’nın proje koordinatörü Yahya Tanrıkulu. Onların sıra beklerken korkutuklarını, fakat oradaki sağlık çalışanları tarafından rahatlatıldıklarını anlatan Tanrıkulu derneğin bugüne kadar onlarca çocuğun da katarakt ameliyatı yaptığını hatırlatıyor. Bugün, ameliyattan haftalar sonra Kaltun ve Şino’nun dünyayı daha güzel görebildiğini de sözlerine ekliyor.

Yeryüzü Doktorları proje koordinatörü Yahya Tanrıkulu.

Somali’de oldukça sık katarakt kampları düzenlediklerini hatırlatan Tanrıkulu, 15 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında kampta 5 bin 286 muayene, 505 ameliyat yaptıklarını söylüyor. Kaltun ve Şino ise bu insanlardan sadece ikisiymiş. Tanrıkulu, “Onları ilk gördüğümde sessizce muayene sırası bekliyorlardı. İki gözlerinde de katarakt vardı. Tek gözleri o gün ameliyat edildi diğer gözleri ise bir hafta sonra ameliyat edildi. Sonrasında hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam ettiklerini bilmek bizim için en büyük mutluluklardan biri” diyor.

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ŞİFA DAĞITMAYA ENGEL YOK

Tanrıkulu Somali’yi anlatırken, “Yolda giderken insanların gözlerinde tedirginlik hissediyorsunuz. Çünkü bizim bulunduğumuz 3 gün içinde bile 6 patlama oldu. 50’den fazla insan hayatını kaybetti” diyor. Ama bu olumsuzluklar onların şifa dağıtmasına engel olamamış. Tanrıkulu orada yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Başkent Mogadişu’daki katarakt kampımıza gidip insanlarla konuşmaya başladığımızda, 500 insan varsa en az 300’ünün çok uzak köylerden geldiğini anladık. Bunlar hiçbir sağlık hizmetine erişimi olmayan, radyo anonslarından Yeryüzü Doktorları’nın ücretsiz olarak ameliyat yapacağını duyup gelen insanlar.”

100 MİLYON HASTA VAR

Dünya üzerinde 100 milyon katarakt hastası bulunuyor. Küçük bir operasyonla iyileşebilen katarakt rahatsızlığı, tedavi edilmediğinde görme yetisi kayıplarına sebep oluyor. Yıllardır sahada aktif olarak çalışan Yeryüzü Doktorları, daha çok kişiye ulaşmak için katarakt kampanyasına devam ediyor ve şöyle diyorlar: “Gelin, kimseyi karanlığa terk etmeyelim.”

  • 2018’de 5 bini aşkın operasyon
  • Nijer, Afganistan, Somali ve Pakistan gibi ülkelerde bu rahatsızlığın sıkça görüldüğünü ifade eden Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göz Hekimi Hasan Oktay Özkan ise “Dünyada pek çok ülkede görme bozukluğu yaşayan insan var. Bu rahatsızlıklardan bazıları örneğin katarakt, tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olabiliyor. Özellikle son zamanlarda çocuklarda katarakt rahatsızlığında artış görülüyor. Bu durumla mücadele etmek adına Yeryüzü Doktorları olarak 2006 yılından itibaren bağışçılarımızın yardımları ile ihtiyaç sahibi ülkelerde katarakt organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Sadece 2018 yılından 5 bin 442 katarakt ameliyatı gerçekleştirdik. Fakat daha ulaşmamız gereken çok insan var; bu yüzden de “Kör Olması için Kör Olmamız Lazım!” kampanyamıza halkımızın desteklerini bekliyoruz. Sevdiklerini gülerken görmenin bir insanın belki de en büyük mutluluğu olabileceğini hatırlatmak istiyoruz” diyor.
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