​Kanser için yollara düştü

Her yıl milyonlarca kişi kansere yakalanıyor. En sık görülen kanser türleri arasında akciğer, prostat (erkek), meme (kadın) ve bağırsak (kolorektal) kanseri yer alıyor. Türkiye’de son beş yıldır kanser hastalarında bir artış veya azalış yaşanmadı. Bunun yanında sigara, obezite, UV ışınları ise kanserle ilişkilendirilen nedenler arasında. Bunları anlatmamızın nedeni 1-7 Nisan haftasında Ulusal Kanser Haftası’nı hatırlatmak. Çünkü bu farkındalık hayatları kurtaracak bir niteliğe sahip. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek tedavilerin de başarı oranını arttırıyor. Geçtiğimiz haftalarda bu hastalığı yenen ve ona karşı savaşan Hollandalı Saskia van Goelst’le tanışma fırsatım oldu. Saskia, turuncu arabası ve Alman kurdu köpeği Kaira ile dünyayı dolaşıyor. Tek bir amacı var, o da yumurtalık kanserine karşı bir farkındalık oluşturmak. Kurduğu dernekle tüm dünya yumurtalık kanserine karşı uyarmak, bilgilendirmek, bu yöndeki çalışmalara destek olmaya çalışıyor. Şimdi gelin hep beraber onun macerasını dinleyelim...

REKLAM

Alman kurdunuz Karia ve arabanızla yollardasınız? Peki neden?

Aslında bu hikâye 10 sene önce üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışırken başladı. O dönemde bana yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Ancak bu durumu daha da karmaşıklaştıran şey hastalığın çok ender görülen bir türüyle mücadele etmem gerektiğiydi. Maalesef doktorlar çok umutlu konuşmuyordu. Yine de ben tüm çabamla mücadele ettim ve hastalığı yendim. Ancak hastalık tekrarladı. Bu defa farklı tedaviler denedik. Sonuçta bu hastalık sürecini de tamamladım ve sağlığıma kavuştum.

KANSERİ YENİP HAYATA YENİDEN BAŞLADIM

Yola çıkmaya nasıl karar verdiniz?

REKLAM

Kanseri yendiğimde hayata yeniden başladım. O zamana kadar ertelediğim bir şeyler yapmak, yaşamı yeniden deneyimlemek istedim. Bu da dünyayı dolaşmaktı. Ama tabi yaşadıklarımdan sonra bu sadece dünyayı dolaşmaktan ibaret kalsın da istemedim. Yani başkaları için iyi bir şey yapmam gerekiyordu. Yola çıkmak, yol boyunca insanlara bu hastalığı anlatmak istedim. Bunun üzerine “Orange Dragon Foundation” adını verdiğim derneği kurdum. Bu dernekte toplanan tüm bağışlar yumurtalık kanseri araştırmaları için harcanıyor. Ben de yol boyunca bu çalışmaları karşılaştığım insanlara anlatıyorum.

Anladığım kadarıyla yolculuk da bu kapsamda devam edecek...

Evet kendi aracımla ve köpeğimle yaklaşık iki sene sürecek bir rota izliyorum. Tabii yolculuk boyunca hem gezdiğim, gördüğüm yerlerde, tanıştığım insanlarda hem de dernek sayesinde bu konuda farkındalığı arttırmayı hedefliyorum. Yolculuğu merak edenler orangedragonfoundation.com adresinden arabamla hangi yollardan geçtiğimi, o an nerede olduğumu görebilirler. Ayrıca Instagram sayfam @kairatheglobaldog’da da bu serüveni paylaşıyorum.

REKLAM

DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Sence gerçekten bu yolculuk bir farkındalık yaratacak mı?

Ben öyle umuyorum, öyle olmasını istiyorum ve öyle olması için çalışıyorum. Sosyal medyada özellikle kanserle ilgili konuşuyorum. Bu alandaki araştırmalara kaynak aktarılmasıyla ilgili, benim gibi olan farklı kadınların farkındalıklarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş doğru yönde yol alacağımıza, daha güçlü olacağımıza inanıyorum.

Ailen ve arkadaşların bu yolculuk hakkında ne düşünüyorlar?

En başta olumsuz tepkiler verdiler. Çok endişelendiler. Tek başına nasıl bunu yapacaksın, diyenler oldu. Geçirdiğim hastalığım nedeniyle de tedirginlik hissettiler. Ama onlara amacımı anlatınca hepsi beni destekledi. Yola çıktığımda da hepsi yanımdaydı.

REKLAM

Yolculuğun nasıl sürecek? Nerelere gittin, nasıl bir rota izleyeceksin?

Yola ocak ayında kendi ülkem Hollanda’dan çıktım. Sonrasında Fransa ve İtalya’ya, Avusturya ve ardından doğruca Türkiye’ye devam ettim. Macaristan ve Romanya kapılarını korona nedeniyle kapatmıştı. Dolayısıyla bu ülkelerin etrafından dolaşmak zorunda kaldım. Hırvatistan, Montenegro, Makedonya ve Bulgaristan'ın sonrasında Türkiye’ye geldim. Bu süreç boyunca çok sayıda insanla tanıştım.

Sıradaki ziyaretin nereye?

Yılın ilk sekiz ayının içinde Güney Afrika’ya gitmeyi planlıyorum. Bu plan üzerine çalışıyorum hâlâ. Irak ve Ürdün’ün ardından Mısır’a geçmek gibi bir fikrim var. Açıkçası bunu biraz zaman gösterecek. Çünkü korona gibi bir faktör de var. Hangi ülkenin sınırı açık olacak hangi ülkeye buradan geçebileceğim bilemiyorum. Koronayla ilgili testler olmam gerekecek muhtemelen. Dingin bir şekilde ve adım adım planlamak istiyorum bu süreci. Ama temel rotam Güney Afrika ve Mısır. Ardından da dünyanın diğer uçlarına doğru gideceğim. Toplamda iki yıl sürecek.

REKLAM

Köpeğinle yolda olmak zor değil mi?

Köpeğinle seyahat etmenin bazı ekstra durumları var. Ülke sınırlarından geçerken köpeğiniz için pasaport gibi bazı ekstra belgelerin bulunması gerekiyor. Hazırlıklı olmak gerekiyor her türlü duruma karşı. Fakat planlı ve organize şekilde hareket edebiliyorsanız sorun olmuyor.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Yumurtalık kanseri kadınları etkileyen en yaygın türlerden biri. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 2 bin 500 kadına yeni yumurtalık kanseri teşhisi konuluyor. Özellikle aile öyküsü olanların ve 50 yaş üzerindeki kadınların yüksek risk grubunda bulunduğunu belirten uzmanlar erken teşhisin ise tedavi şansını arttırdığını söylüyor.