Kapı Önünde Kasap 4 milyon 887 bin liraya satıldı

Türk resminin şöhretli isimlerinden Osman Hamdi Bey’in (1842-1910) “Kapı Önünde Kasap” adlı yağlı boya tablosu Artam Antik A.Ş.’nin online müzayedesinde yeni sahibini buldu. 2 milyon 700 bin TL açılış fiyatı belirlenen eser 20 Mart’ta yapılan müzayedede KDV ve komisyon dahil 4 milyon 887 bin liraya satıldı.

İNSAN RESMİ KULLANAN İLK RESSAM

Osman Hamdi Bey’in sıklıkla işlediği, günlük yaşamı ve çeşitli meslekleri ele alan gerçekçi kompozisyonlarından ikonik bir örnek olan kasap konulu ahşap üzerine yağlıboya tablosu Osmanlı’da farklı bir konuma sahip olan kasap figürünü günümüze taşıyan belgesel niteliğinde bir eser olmasıyla dikkat çekiyor. Türk resminde insan figürü kullanan ilk ressamlardan olan Osman Hamdi’nin tablolarında Doğu’nun sanat ve kültür zenginliği, mistik felsefesi, mimari ve kullanım eşyaları arasına insan figürlerinin de yerleştirilmiş olduğu görsel etkisi güçlü kompozisyonlar karşımıza çıkmaktadır. Ressamın pek bilinmeyen kasap konulu tablosu 51x40 cm. ebatlarında ve 1878 senesine ait olduğu görülüyor. Giysileri ve davranış biçimlerini ustalıkla tuvallerine taşıyan Osman Hamdi’nin bir eserini müzayedede görmek sanatseverler için büyük sürpriz. Söz konusu tablo Osman Hamdi’nin az sayıdaki yağlıboya eserlerinden biri olmasıyla da kuşkusuz dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ RESSAMLAR

371. Modern ve Çağdaş Tablolar müzayedesinde Osman Hamdi Bey’in ‘Kapı Önünde Kasap’ tablosu dışında Türk resminin klasik ve çağdaş ustalarının eserleri satışa sunuldu. Müzayedede Ömer Uluç, Namık İsmail, Burhan Doğançay, Selim Turan, Erol Akyavaş, Neş’e Erdok Şükriye Dikmen, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Neşet Günal gibi sanatçılara ait tablo, heykel ve obje kategorisinde 321 esere yer verildi. Artam Antik A.Ş.’nin özel koleksiyonlardan başyapıtları bir araya getirdiği müzayedenin rekoru ise Ömer Uluç’a ait. Sanatçının ustalık döneminden ‘Bir İskemle/Bir Kuş/Büyük Çıplak/Kırmızı Figür/Bir Yaratık’ adlı ve 1990 tarihli tuval üzerine akrilik eseri 7 milyon 845 bin TL’ye alıcı buldu. Söz konusu eser ressamın 1992’deki Berlin ve Lahey ile 1994’teki AKM sergilerinde yer almıştı.