Dünyayı çizgi filmler değiştirecek: TRT Çocuk’tan eğitici bir çizgi film daha

Tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekorunu kıran "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ile sinema dünyasında bir kez daha varlığını hissettiren TRT Çocuk, kahramanlarını beyaz perdeye taşıyarak ailelere ve çocuklara farklı deneyimler yaşatmayı sürdürüyor. Yılın en iyi animasyon filmleriyle vizyona girmeyi başaran TRT Çocuk’tan yeni bir film daha.

Nurullah Yenihan ve Engin Baştürk’ün TRT Çocuk’ta yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi diziden uyarladığı ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü’ bugün vizyona girdi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurullah Yenihan üstlendiği animasyon filminde çocuklar eğlenirken bilgi sahibi oluyor. Küresel ısınma konusuna eğilen filmde “Çevre konusunda neler yapılabilir?” sorusunun yanıtları aranıyor.

Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın kaybolan arkadaşları Putuk’u ararken türlü maceralara atılmasını konu edinen filmi ve animasyon filmlerinin son durumunu Yenihan ile konuştuk.

HAYAT Kaptan Pengu ve Arkadaşları küresel ısınmayı çocuklara anlatacak

KÜRESEL ISINMAYLA NASIL BAŞ EDİLEBİLİR?

Böylesi önemli ve güncel bir konu olan küresel ısınmayı çocuklara anlatmak nereden geldi aklınıza?

TRT Çocuk kanalında 39 bölüm yayınlanan bir dizinin devam niteliğinde bir sinema filmi. Kahramanlarımız 39 bölüm içerisinde çevre sorunlarını işledi. Bu 39 bölüm aynı zamanda Avrupa Birliği’nin desteklemiş olduğu bir projeydi. Çevre Bakanlığı ile birlikte yapmış olduğumuz bir projeydi. Su tasarrufu, geri dönüşüm, sıfır atık gibi konuları işledik orada. Bu eğitici bir çizgi filmdi ama yaparken didaktik olmaktan çok korkmuştuk. Eğlendirmeye, eğlendirerek öğretmeye çalıştık çocukları. Çok sevildi, çocuklar eğlenirken öğrendiler. Sinema filmi de tüm bunların devam niteliğinde. Yine çevre konularını işledik. Küresel ısınma da günümüzün en büyük problemlerinden biri, geleceğin en büyük problemlerinden biri. Küresel ısınmayla nasıl baş edilebilir eğlenceli bir dille anlatmaya çalıştık çocuklara.

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Kaptan Pengu ve Arkadaşları, küresel ısınmayla nasıl baş edileceğini eğlenceli bir şekilde çocuklara anlatıyor.

Filmin oluşum sürecinde çocuklara doğru bilgi verebilmek için danıştığınız kişiler oldu mu?

Film sürecinde eğitirken doğru bilgi verebilmek için akademik danışmanlarımız var. 39 bölüm çizgi film yaparken de bakanlığın atamış olduğu danışmanlar vardı. Bütün proje danışman pedagoglarla birlikte yapılıyor.

Ne kadar sürede tamamlandı film?

Sinema filminin senaryo dahil hazırlanıp yayın aşamasına geldi bir yıl sürdü diyebiliriz.

Bugün vizyona giren ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü’ isimli animasyon filmin yapımcı ve yönetmeni Nurullah Yenihan.

DİZİYE GÖRE DAHA EĞLENCELİ

Sinema filminin diziden farkı ne olacak?

Filmin çizgi filminden arkı daha çok yeni karakterlerimiz ön plana çıkıyor. Dört ana kahramanımızı destekleyen. Ayrıca daha çok mekanda geçiyor. Kutuplarda başlayıp dünyayı geziyorlar. Birçok problemle karşılaşırlar. Yeni sürprizler var. Diziye göre daha eğlenceli. Daha etkili bir dil kullanarak filmimizi tamamladık.

6 BİN DAKİKA İŞ ÇIKARDIK

Eğitici çizgi filmler yapmaya devam edecek misiniz? Yeni bir çalışma var mı?

Biz bugüne kadar aşağı yukarı 6 bin dakika iş çıkardık. TRT Çocuk ve diğer kanallarla beraber yurt dışına da çizgi film yaptık. 14-15 tane marka proje ürettik bugüne kadar. Bu da bizim yedinci sinema filmimiz. İki tane de yolda olan yaptığımız sinema filmi var.

Ebeveynler çocuklarını neden bu filme getirsin?

Ebeveynler de bu filmde eğlenecek. Filmden çıkmış oldukları zaman çok güzel bir zaman dilimi geçirmiş olacaklar. Ayrıca eğitici bir film izlemiş olacaklar. Hafta sonu çocuklarına güzel bir bilgi katmak istiyorlarsa, kendilerine de aynı zamanda bu filme gelmelerini tavsiye ediyorum. Önemli bilgiler var filmin içerisinde. Çocuklar sıkılmadan bu bilgiyi alacak.

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Bizim en büyük problemlerimizden bir çevre sıkıntılarını çocuklara anlatmakta zorlanıyoruz yetişkinler olarak. Benim de çocuklarım var. Fakat çizgi filmlerle çocuklara çok rahat ulaşabiliyoruz problemleri anlatırken. Geleceği kurtarmak üzere bilgi yüklüyoruz çocuklara. Onlar geleceğin kahramanları olacak.

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' bugün vizyona girdi.

DÜNYAYI ÇİZGİ FİLMLER GÜZELLEŞTİRECEK

Dünyayı daha güzel hale getirecekler. Bizim mottomuz da bu: ‘Dünyayı çizgi filmler değiştirecek.’ Dünyayı çizgi filmlerin güzelleştireceğini düşünüyoruz. Çünkü çocuklar çizgi filmle öğreniyorlar. Bir tek çevre konularını değil her şeyi çizgi filmlerden öğreniyorlar. Doğru öğrendikleri zaman yetişkin olduklarında da doğru davranacaklar. Artık bizim yaptığımız hataları yapmayacaklar.

Türkiye’de çizgi film sektörü ne durumda?

Türkiye'deki çizgi filmler devlet desteği alarak yapılıyor. TRT’nin büyük destekleri var çizgi film sektörüne. Türkiye’deki çizgi film sektörünün yüzde 80’ini rahatlıkla TRT Çocuk’a iş yapan firmaların elinde. Özellikle firmaların hepsinde bir zorunluluk var. Pedagog çalıştırılmasına dair. Her projeniz için her senaryonuz için. TRT’nin de iki pedagogu var. Pedagoglar ince eleyip sık dokuyor. Çocuklara yanlış bir bilgi vermek ileride dağ gibi problemler oluşturabilir. Yetişkin hale geldiklerinde yanlış davranışlar gösteren bireyler haline gelebilirler. Biz de bunun önemini gözeterek yapıyoruz. Bu yüzden Türkiye’deki çizgi film sektörünü sıkıntılı bulmuyorum. Bizde daha kontrol altında çizgi filmler ama dünyada kötü örnekleri var. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşıp, erişimin kolaylaşması ile birlikte kontrolsüz içerik çok fazla var. Güvensiz içerik çok fazla var. Çocuklarımızı uzak tutamıyoruz. Çeşitli önlemler alıyoruz ama teknoloji çağı çok uzak tutamıyoruz. Mümkün olduğunca bizim yerli yapımları izleterek daha kontrol altında tutabiliriz.

Peki, dünya piyasası ile kıyaslarsak ne diyebilirsiniz?

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Türkiye’de yeni bir dönem yaşıyoruz animasyon çizgi film sektörü olarak. Sinema sektöründe dünyada iki ülkeden biriydik aslında çizgi film olarak demiyorum. Fransa ve Türkiye, yabancı Amerikan filmlerinden daha fazla izlenebilirliğe sahip. Özellikle Türkiye birinci sırada sonra Fransa geliyor yerli içerikte. Çizgi filmde biz geri kalmıştık bir noktada. Amerikan içerikleri, yabancı içerikler daha fazla izleniyordu. Son bir buçuk iki senedir yerli içeriğe rağbet var. Aileler daha yerli içeriği tercih ediyorlar. Zannediyorum güvenli olması ve çocukların sevmesi de etkili ve sayıda artmaya başladı. Önümüzdeki sene 4-5 tane daha yerli içerik gelecek. Bu sene 3-4 tane girdi. Daha devam edecekler. Nisan ayında bir kaç tane var. Haziran ayında olacak. Bizim de olacak. Türkiye’de yerli içerikler yavaş yavaş artmaya başladı. İzlenme oranlarıyla sektör büyüyecektir. Kalitede artacaktır.

OYNAT 01:26 Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü fragmanı Nurullah Yenihan ve Engin Baştürk'ün TRT Çocuk'ta yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi diziden uyarladığı animasyonda küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk'u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın hikâyesini anlatıyor. BiP'te paylaş

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HAYAT Rafadan Tayfa'nın göz Göbeklitepe'de