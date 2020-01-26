Kar keyfi için 10 adres

Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin tatil planlarında önemli bir yer tutan 15 tatil, bu yıl hafta sonlarıyla birlikte 2 Şubata kadar devam edecek. Ailece güzel anılar biriktirebileceğiniz sömestr tatilinde karın tadını çıkarabileceğiniz hareketli kış rotaları ile çocuklarınıza unutamayacakları bir hediye vermek mümkün. Kış tatilleri yaz tatillerine oranla aile bütçelerini zorluyor. Sizin için hazırladığımız önerileri dikkate alarak farklı rotalarda içinizi ısıtan bir tatil yapabilirsiniz.

Uludağ, Bursa

Uludağ

Uludağ, kış turizmi ve kayak tatili denilince Türkiye’de akla gelen ilk yer. Uludağ’ın karla kaplı yamaçlarına nefes kesen teleferik yolculuğuyla ya da kayınlar arasında kıvrılarak ilerleyen bir yol üzerinde ulaşabiliyorsunuz. Çocukların da rahatlıkla kullanabileceği pistleri bulunan ve beyaz örtünün yılın altı ayı varlığını koruduğu Uludağ’da kış sporları keyfi Mart ayı ortalarına kadar devam ediyor. 1 saatlik kayak 100 TL iken, 1 günlük ücret 165 TL. Otel fiyatları ise kişi başı bin TL’den başlıyor.

Kartalkaya, Bolu

Kartalkaya, Bolu



Hem İstanbul hem de Ankara’dan rahat ulaşılabilen Kartalkaya, çocuklarıyla eğlenceli bir tatil geçirmek isteyenler için ideal adresler arasında. Yarıyıl tatilinde kayak yapmak, beyaz doğa örtüsünü fotoğraflamak, sucuk ekmek partilerine katılmak ve akşamları da sömestr dönemine özel düzenlenen eğlencelerin bir parçası olabileceğiniz Kartalkaya’da hem zincir otellerde hem de makul fiyatlı butik otellerde konaklayabilirsiniz.

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Ayder Yaylası, Rize

Ayder Yaylası, Rize

Rize’de bulunan ve yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan Ayder Yaylası, çocuklu ailelerin sıkça konakladığı bir alan. Ahşap evleriyle ünlü olan yayla, kış aylarında beyaz örtü altında büyüleyici bir atmosfere bürünüyor. Havanın soğukluğuna karşı hazırlıklı giderek dilerseniz bu evlerde konaklayabilir ya da 5 yıldızlı otellerde kalabilirsiniz. Bazıları yerin 260 metre altında yer alan kaplıcalar sayesinde de huzurlu ve şifa dolu bir tatil geçirebilirsiniz.

Davraz, Isparta

Davraz, Isparta

Davraz Dağı, 2 bin 635 metre zirve yüksekliği ile Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde, Eğirdir ve Kovada gölleri arasında. Davraz, 1995’te ‘Turizm Merkezi’ ilan edildi. Davraz’da kayak mevsimi aralık ayının sonundan mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Antalya’ya yakınlığı ile öne çıkan merkeze sporseverler ve günübirlik tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. 3 otelin bulunduğu Davraz’da fiyatlar kişi başı 600 TL’den başlıyor. Telesiyej ile pistlere tek çıkış ise 13 TL.

Yıldız Dağı, Sivas

Yıldız Dağı, Sivas

Yıldız Dağı, son yıllarda kış turizmiyle adını duyurmaya başladı. Yıldız Dağı’nın kuzeydoğu bölümünde yer alan, geniş kavisli iç eğimiyle hem rüzgardan korunan hem de karın uzun süre kaldığı kış sporları merkezi hizmet veriyor. Suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas’ta ilk olma özelliği taşıyan buz parkıyla kayakseverlere farklı alternatifler sunuyor. Kayak takımı kiralama ücreti 50 TL. Telesiyej tek çıkış bileti ise 7 TL. Yenihan Otel’de konaklama ücreti ise kişi başı 300 TL.

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Pamporovo, Bulgaristan

Pamporovo, Bulgaristan

Kar tatili planlarında Bansko kayak merkezi ile öne çıkan Bulgaristan’ın Pamporovo bölgesi çocuklarla kalabalık bir tatil niyetiniz varsa daha uygun fiyatlı bir seyahate olanak tanıyor. Kapıkule sınır kapısına özel araçla yalnızca 3 saat mesafede yer alan bu tatil cennetine Türkiye’nin birçok şehrinden kalkan otobüs seferleriyle de ulaşabilirsiniz. Tur fiyatları 200 Euro civarında. Tatil dönüşünden aylar sonra bile Bulgaristan ziyaretinizden keyifle söz edeceğinize eminiz.

Ergan Dağı, Erzincan

Ergan Dağı, Erzincan

Kış aylarında muhteşem manzaralara tanık olabileceğiniz Erzincan’ın Ergan Dağı, karın tadını çıkarmak isteyenlere birbirinden güzel seçenekler sunuyor. Ergan Dağı, son yıllarda adını daha fazla duyuran kış merkezlerinden biri. Kayak sporu için ideal kar kalitesine sahip farklı zorluk derecelerinde birçok pistin yer aldığı merkezde, kayak dışında snowboard, kar raftingi gibi birçok sportif faaliyet bulunuyor. 1 günlük sınırsız kayak ücreti 50 TL, tek çıkış 15 TL.

Denizli Kayak Merkezi

Denizli Kayak Merkezi

Ege’nin en büyük kayak merkezi olan ve Denizli’nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’nde bulunan Kayak Merkezi, 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ’da bulunuyor. Bin 700 metre, ikincisi bin 500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik tesisler amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet verirken, Denizli Kayak Merkezi’nde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Günübirlik seyahat ve eğlence konsepti üzerine kurulu olduğu için konaklama imkanı olmayan tesiste 1 günlük sınırsız kayak ücreti 80 TL.

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Ilgaz Dağı, Kastamonu

Ilgaz Dağı, Kastamonu

Kayak yapmayı sevenlerin yeni gözdesi Ilgaz Dağı, aynı zamanda Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı içeriyor. Ilgaz’ın en yüksek noktasını 2 bin 587 metre ile büyük Hacet Tepesi oluşturuyor. Ilgaz Dağı, kış turizm merkezinde 800 metre ve 1500 metre uzunluğunda iki adet kayak pisti bulunuyor. Kastamonu’daki Ilgaz Kayak Merkezi’nde, 1 günlük limitsiz kayak ücreti 75 TL, tek çıkış ücreti ise 20 TL. Kayak takımı kiralama ise 120 TL’yi buluyor.

Kapadokya, Nevşehir