Hayat Karanfil ve Yasemin etrafında bir aşk hikayesi
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Karanfil ve Yasemin etrafında bir aşk hikayesi

Usta bir anlatıcı olan Mehmet Rauf’un yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Karanfil ve Yasemin romanı da yeni bir aşk hikayesi etrafında Türkiye’nin değişen insanlarını, insan ilişkilerini, kıyafetlerini, çay partilerini ele alır ve bunları tartışmaya açar. Ön plandaysa yoğun ve zorlu bir aşk hikâyesinin üç kahramanı tahlil eder.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karanfil ve Yasemin etrafında bir aşk hikayesi
Karanfil ve Yasemin, Mehmet Rauf, Can Yayınları, 2021, 360 sayfa

Servet-i Fünun döneminin önde gelen yazarlarından olan Mehmet Rauf’u günümüz okurları Eylül romanıyla hatırlayacaktır. Ancak Rauf’un yayınlandığı dönem büyük ilgi gören yine aşk ve evlilik üzerinde şekillenmiş pek çok romanı bulunuyor. Can Yayınları Mehmet Rauf’un tefrika edildiği dönemde büyük ilgi gören Karanfil ve Yasemin romanını yeniden günümüz okurlarıyla buluşturdu. Mehmet Rauf’un ilk eseri Halit Ziya Uşaklıgil tarafından Hizmet’te yayınlanan “Düşmüş” adlı hikâyesidir. Daha sonra Garam-ı Şebab, Bir Zambağın Hikâyesi, Bir Aşkın Tarihi, Eylül, Bir Genç Kızın Kalbi ve Menekşe gibi hikaye ve romanlarıyla okurla buluşur. Bu romanlardan birisi de 1923 yılında tefrika edilip 1924 yılında basılan Karanfil ve Yasemin’dir. Bilindiği gibi Mehmet Rauf’un eserlerinde aşk teması öne çıkar. Aşk temasının etrafında da kadın erkek ilişkilerini, fikir ve duygu farklılıklarını,evlilik kurumunu ele alır. Usta bir anlatıcı olan Mehmet Rauf’un yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Karanfil ve Yasemin romanı da yeni bir aşk hikayesi etrafında Türkiye’nin değişen insanlarını, insan ilişkilerini, kıyafetlerini, çay partilerini ele alır ve bunları tartışmaya açar. Ön plandaysa yoğun ve zorlu bir aşk hikâyesinin üç kahramanı tahlil eder. Bugüne kadar geri planda kalan Karanfil ve Menekşe romanı yazarının diline en az müdahaleyle günümüz Türkçesine uyarlandı. Açıklamalı orijinal metin baskısı ise ilk baskısı ile tefrikası karşılaştırılarak ve yazarın diline müdahale edilmeden yayına hazırlandı.

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