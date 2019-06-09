Kardeşiydi canı ciğeri oldu

Karaciğeri iflas eden iki çocuk babası Metin Tapkan’ın (35) hayatını kardeşi Ümit Tapkan (24) kurtardı. 16 yıldır sirozla mücadele eden Tapkan hastalık ilerledikçe sırayla yürüme, konuşma, görme gibi vücut fonksiyonlarını ve şuurunu kaybetti. Malatya’da yaşayan Tapkan’ın hayatına devam edebilmesi için çok acil organ nakli yapılması gerekti. Tapkan ailesinden alınan kan örneklerinden biri sonuç verdi. İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde gerçekleşen operasyonla Tapkan, “Canım ciğerim” dediği kardeşi Ümit Tapkan’ın karaciğeri ile tüm vücut fonksiyonlarına tekrardan kavuştu.

Metin Tapkan

AİLEME BAĞIMLI HALE GELDİM

16 yıldır Hepatit B hastası olduğunu söyleyen Tapkan, “Tekstil işçisiydim. 16 yıl önce eve ağzım yüzüm kan içerisinde geldim. Doktora gittiğimde siroz olduğumu öğrendim. 7 sene önce de karaciğer yetmezliğinden dolayı kadavra sırasına girdim. Ama günden güne kötüleşmeye başladım. Yaklaşık üç yıl öncede sara nöbetinden sonra yürüyemedim, konuşamadım, yemek dahi yiyemedim ve en son gözlerimle şuurumu tamamen kaybettim. Tamamen çocuklarım ve eşime bağlı hale gelmiştim. Yedi yıl boyunca kadavradan organ nakli bekledim. En son çare ailemden nakil yapılabileceğini söylediler. Yapılan testler sonucunda erkek kardeşimle dokularımız tuttu. 24 Nisan’da 6 saat süren bir ameliyatla nakil yapıldı. Operasyon başarılı geçri ve Haziran’da tüm vücut fonksiyonlarıma geri kavuştum” diye konuştu.

ÇOK MUTLUYUZ

Abisine donör olan Ümit Tapkan ise şunları söyledi: “Başta tabii ki korktum. Ancak abimin hayatı söz konusuydu. Kimse başına gelene kadar organ naklinin önemini bilmiyor. Abim ölümden döndü. Onun yaşama tutunmasında payı olduğu için gururluyum.”

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Tek çare nakil

Organ bağışının önemine dikkat çeken Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre organ nakli bekleyen 26 bin 374 hastanın 22 bin 781’i böbrek 2 bin 195’ise karaciğer nakli bekliyor. Böbrek hastalarının diyalizle yaşama ihtimali varken karaciğer nakli daha hayati bir önem taşıyor. Kronik karaciğer hastalarının tek çaresi organ nakli. Hastamız Metin Tapkan’ın da Hepatit B’ye bağlı sirozu vardı. Hastalık ilerledikçe tüm vücut fonksiyonları kayboldu. Karaciğer nakli yapılması gündeme geldi. Gerekli testlerden sonra kardeşi verici oldu. Nakil ile tekrar hayata tutundu” dedi.