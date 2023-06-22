Kaza göz göre göre gelmiş

1912’de batan Titanik’in enkazına turistik amaçla dalan ve kaybolan OceanGate firmasına ait Titan isimli denizaltıya ulaşma çabaları sürerken, yeni ulaşılan belgeler kazanın ihmal sonucu geldiğini ortaya koydu. Titan’ın kaybolduğuna dair bilginin geç iletilmesinin yanında, şirketin olay yaşanmadan önce de birçok kez ikaz edildiği belgeleriyle birlikte gündeme geldi. 250 bin dolar vererek denizaltına binen yolcuların ise daha önce defalarca belgelenen tehlikeler hakkında habersiz oldukları belirtildi.

OceanGate şirketinde daha önce denizaltı pilotluğu yapılan David Lochridge isimli bir çalışanın 2018 yılında mahkemeye başvurarak denizaltının pencerelerinin sadece 1300 metre derinliğe kadar yolculuk yapabilmek üzere tasarlandığını, buna rağmen 4000 metreye indikleri yönünde ifade verdiği ortaya çıktı. OceanGate’in, 2018’de Deniz Teknolojisi Topluluğu’ndan, Titan’ın denetleme gerekliliğine dair başka bir uyarı daha aldığı ancak görmezden geldiği kaydedildi.