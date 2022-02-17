Kediler yazarlara ilham oluyor

Bugün Dünya Kediler Günü. Türk edebiyatında kediler ve kedi seven edebiyatçılar çok fazla yer tutar. Kedi insan ilişkisine dair deneyimler bazen bir öyküye, bazen bir şiire bazen de bir romana konu olur. Yazar Mehmet Nuri Yardım, “Kediname” isimli kitabıyla kedi edebiyatına katkıda bulunan isimlerden. Kitapta kedisi Lokum’un yanı sıra ünlü edebiyatçıların kedilerinden de bahseden yazar, kedi beslemenin dini referanslarından da söz ediyor.

Kediname

Tevfik Fikret’in Zerrişte isimli kedisi, Hüseyin Rahmi Gürpınarın Nazlı’sı, Halit Ziya Uşaklıgil’in Tosun’u tarihte iz bırakan kedilerden. Kitabı hazırlarken en çok ilgisini çeken bölümlerden birinin edebiyatçıların kedilerine verdiği isimler olduğunu söyleyen Yardım, meşhur kedilerin isimlerini de tespit etmiş. Yardım, “Tarık Buğra’nın kedisinin adı Acar, Gülfer Refiğ’in Afet, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin kedisinin adı Civelek, Mustafa Kutlu’nun Gönül, Üstün İnanç’ın Maviş, Münevver Ayaşlı’nın Saruhan. Ünlülerin veya sanatçıların çoğunun kedisi var ve kedilerine evlatlarına isim verir gibi özenle isim vermişler” dedi.

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Mustafa Cambaz’ın kedi sevgisi

On yıl önce eve geldiğinde bir kediyle karşılaştığını anlatan yazar, kedisi Lokum’un bu kitabı yazmak için kendisine ilham olduğunu söylüyor. Kitapta en çok ilgi çeken bölüm de Lokum’un günlüğü. Kedi beslerken dikkat edilmesi gereken hususlar ise kitapta ayrı bir bölüm olarak yer alıyor. Kedilerin kapalı kapıları sevmediğini yine bu kitaptan öğreniyoruz. Kediname’nin yeni baskısında şehit Mustafa Cambaz’a da bir bölüm ayırdığını söyleyen Mehmet Nuri Yardım, “Kedi severliği takdire şayandı gerçekten. Merhametli, şefkatli bir insandı. Oturdukları iki evi sırf kedileri sevmeyen komşuları ve ev sahipleri yüzünden değiştirmiş. Bir keresinde iş yerinde doğum yapamayan kediyi hastaneye götürüp tedavi ettirmiş, ölmek üzere olan bir başka kediye kalp masajı yaparak hayata döndürmüş. Kedi seven birisi, insanı da bitkiyi de sever” diye anlatıyor.

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