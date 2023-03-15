Kelam, Tasavvuf ve Hikmet’in Işığında Ruhu anla(t)ma çabası üzerine

Eserin mana ve ehemmiyeti noktasında geniş bir yazı kaleme alan İsmail Kara, Akseki’nin Medresetü’l Mütehassisîn’de üç yıllık tahsilini tamamlayarak 1917-1918 ders yılı sonunda Kelâm ve Hikmet şubesi mezunu olarak kaleme aldığı ihtisas (doktora) tezi olan Ruh Hakkında Bir Tedkîk-i İlmî veyahut Felsefe-i Ruh başlığı ile kaleme aldığı çalışmanın Akseki’nin ilk akademik tezi olduğunu dile getiriyor. Hayatta iken yazılmış, yayınlanma yönünde karar alınmış ancak ne oldu ise matbu halini göremediği bu metin, pek çok hususiyetleri içinde barındırıyor. Öncelikle medrese ıslahatı ile başlayan sürecin neticelerinden birisi olan Medresetü’l Mütehassisin yapılanmasının getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olarak zikredilen bitirme/ihtisas tezi konusudur ki kitapta ifade edildiği üzere bugüne çok azı ulaşan 120-150 civarı hazırlanan tez tahmin ediliyor. Akseki’nin birincilikle mezun olduğu medreseden yine büyük bir iltifata mazhar olan tezi 1918 yılında juri huzurunda kabule şayan bulunur. 1921 yılında yaptığı ilave ve değişiklerle Ruh ve Bekayı Ruh adıyla tezini yeniden kaleme alır. 1922 yılında Maarif Vekâleti Telif ve Tercüme Hey’eti azasından Veled Çelebi İzbudak, esere yazdığı raporda şunları söyler: “Ruh hakkındaki işbu eser-i celil Arapça eserlere de faik bir surette âlimâne ve muhakkıkânedir. Me’hazları aynen gösterilmek suretiyle kıymetini bir kat daha artırmış, kendisi de mühim me’hazlar makamını ihrâz eylemiştir. Encümence ma’at-takdir kabulünü ve müellif-i fâzlının münasip bir meblağla Vekâlet-i Celilece taltifini niyaz eylerim efendim.” (12 Eylül 138/1922) Kitapta belgeleriyle yer alan bu süreç sonunda Akseki’ye 300 lira mükafat verilmiştir. Devamında ise 2 Mart 1339/1923 tarihinde Şer’iyye ve Evkâf Vekâleti Tedkîkât ve Te’lifat-ı İslâmiyye Hey’eti Reisi İzmirli İsmail Hakkı Bey ise “Bir tetebbu’-ı İlmî eseri olarak kaleme alınan işbu eser-i mebrûrun şâyân-ı tab’ olduğu tasdik olunur.” onayıyla basılmaya layık bir eser olduğu tasdiklenmiştir. Ancak tespit edilemeyen bir sebepten ötürü Akseki eseri yayınlayamamıştır. Eserin ilk kaleme alınışı ve 1921 tarihli ve ilave çıkarmalarla yeniden hazırlanışı üzerine değerlendirme yapan Rabia Karakoyun Gündoğdu, neşre esas olarak en son ve en geniş bu nüshayı esas aldıklarını belirtiyor ve bu nüshanın ise Akseki’nin değil müstensihin hattı olduğunu da dile getiriyor. Hatta bu iddiasını ileri götürerek Akseki’nin elimizde mevcut olan ilk nüshadan (Milli Kütüphane Adnan Ötüken Koleksiyonu) düzeltmeler ve bazı eklemeler yaparak bir başka nüsha hazırladığını ve onu baskıya gidecek şekilde temize çekmesi için müstensihe verdiğini düşündüklerini ifade ederek, buradan hareketle üçüncü bir nüshanın varlığı da ihtimal dâhilinde düşünülmektedir, demiştir.