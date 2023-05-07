‘Kenevir’ esaslı yerli ve milli ilaç

Kenevir insanlık tarihinin en önemli bitkileri arasında yer alıyor. Sadece endüstriyel olarak değil, insan sağlığı için önemli olan Kenevir'in önemli merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevirin ithal edildiğinin altını çizerek "Ülkemizde keneviri yok ettik. Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz" ifadelerini kullandı. Peki Kenevir nedir, Kenevir ne amaçla kullanılıyor?