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‘Kenevir’ esaslı yerli ve milli ilaç

Ülkemizde 2016 yılından bu yana sınırlı şekilde üretimine izin verilen kenevir bitkisi ilaç olacak. Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikalar Kurulu, salgın hastalıklara karşı kenevir esaslı yerli ve milli ilaç üretimi için çalışma yapıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kenevir.

Kenevir.

Kökünden tohumuna kadar kenevir bitkisinden elde edilen lif, tohum, sap, kök, yaprak ve çiçekler birçok farklı sektörde kullanılabiliyor. Türkiye’de 2016’dan beri sınırlı üretimine izin verilen kenevir bitkisi için şimdi de salgın hastalıklara karşı kenevir esaslı “yerli ve milli ilaç” üretimi değerlendiriliyor.

YENİ ÖNERİLER VAR

Kenevir bitkisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılındaki talimatıyla yeniden bir uyanışla ele alınmaya başlamıştı. Dünyada kenevir pazarındaki gelişmeler, kenevir alanında oluşan yeni eğilimler ve Türkiye’nin uluslararası rekabette yerini alabilmesi için Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikalar Kurulu bu konuda çeşitli araştırmalar yaparak, önerilerde bulundu.

İŞTE O ÖNERİLER

Kenevir tarımı, kenevir sanayisi, medikal kenevir ve kenevir mevzuatı konularının da yer aldığı 8 politika önerisi yapıldı. Kurulun önerileri şu şekilde:

Kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler ile Türkiye, uluslararası pazarlarda rekabetçi konuma getirilmeli.

Kenevir tarımını, çeşitli ıslahını, sanayisini ve ürün yelpazesini geliştirmeye yönelik inovatif Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli

Kovid-19 pandemisiyle ileriye dönük olası başka salgınlarla ve Alzheimer, ALS, AIDS, MS, Kanser gibi diğer bazı hastalıklarla mücadeleyi hedef alan kenevir preparatları geliştirilmeli, Kenevir esaslı “yerli ve milli ilaç” hedefi belirlenmeli.

Kenevir için tarımsal üretim düzenlenmeli ve teşvik edilmeli.



#Sağlık
#Kenevir
#Salgın hastalıklar
16 dakika önce
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