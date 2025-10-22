Kilis’te suç oranı azaldı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 2025 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda emniyet ve jandarma ekiplerinin son üç ayda yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ve diğer protokol üyeleri katıldı. Devletin temel görevinin vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Vali Şahin, "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın üstün gayretleriyle ilimizin her köşesinde huzurun, güvenin ve kamu düzeninin korunması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 45 azaldı

Vali Şahin, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kapsamında geçen yıl aynı dönemde 820 olay meydana gelirken, bu yıl aynı dönemde 454 olay yaşandığını belirterek yüzde 45 oranında azalma olduğunu söyledi. Geçen yıl bu suçların yüzde 99,44’ünün, bu yıl ise tamamının aydınlatıldığını ifade etti. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise geçen yılın aynı döneminde 225 olay yaşanırken, bu yıl bu sayı 159’a düştü. Vali Şahin, "Bu suçlarda yüzde 29 oranında azalma kaydedildi. Aydınlatma oranı da yüzde 94,66’dan yüzde 99,61’e yükselerek yüzde 5’lik bir iyileşme sağlandı" şeklinde konuştu.

114 terör operasyonu yapıldı