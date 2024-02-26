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Hayat

Kırgız ressamdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününe özel portre: 70 bin çivi ve tel kullandı

Kırgız ressam Azamat Janaliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. yaş gününe özel bir portreye imza attı. Janaliyev, Erdoğan için hazırladığı portrede, 70 bin çivi ve tel kullandı.

19:45 - 26/02/2024 Pazartesi
AA
Janaliyev'in hazırladığı eser 150 kilogram ağırlığında ve 3,3 metre yüksekliğinde.
Janaliyev'in hazırladığı eser 150 kilogram ağırlığında ve 3,3 metre yüksekliğinde.

Kırgız ressam Azamat Janaliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. yaş günü nedeniyle 70 bin çivi ve tel kullanarak portre hazırladı.

Filografi sanatıyla 8 yıldır uğraşan 38 yaşındaki Azamat Janaliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel eser hazırladığını söyledi.

Janaliyev, Erdoğan'ın özel portresini hazırlamak için yıllar önce karar aldığını belirterek, "Atölyemde 7 ayda 70 bin altın renkli çivi çakarak ve teller ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portesini hazırladım." dedi.

Erdoğan'ın Türk dünyasının atası ve bir dünya lideri olduğunu düşündüğünü ifade eden Janaliyev, "Bu eserim tarih için ve bizim için bir miras olacaktır." diye konuştu.


150 kilogram ağırlığında, 3,3 metre yüksekliğinde


Janaliyev, filografi sanatını severek yaptığını ve 8 yılda 90'a yakın esere imza attığını kaydederek, "7 ayda 70 bin çivi çakarak ve uzunluğunu hesaplamadığım tel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini hazırladım. Bu dünya rekoru ve benim rekorum oldu." ifadelerini kullandı.

Portrede Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." sözlerine yer verdiğini aktaran Janaliyev, portrenin 150 kilogram ağırlığında, 3 metre 30 santimetre yüksekliğinde ve 1 metre 80 santimetre genişliğinde olduğunu söyledi.

Çalışmasının halkın birliğini ve bir liderin doğuşunu simgelediğini ifade eden Janaliyev, portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmek istediğini sözlerine ekledi.


Millete hizmet etmeye adanmış bir ömür: Recep Tayyip Erdoğan
Millete hizmet etmeye adanmış bir ömür: Recep Tayyip Erdoğan

Beyoğlu'nda başlayan siyasi hayatı, İstanbul Belediye Başkanlığı, hapis yılları ve siyasi yasaklılık süreçlerinden sonra "Millete hizmetle sevdalı" diyerek kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı ile Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifelerinde devam etti. 2003 yılından 2014 yılına kadar sürdürdüğü Başbakanlık görevi, 2014 yılından günümüze kadar sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı görevi ile, ömrünün büyük kısmını siyaset sahnesinde geçirdi. Ve bu yıllarda girdiği yerel seçim, referandum, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamını kazanarak milletin iradesini ortaya koydu. 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan kamu görevini, 70 yaşında Cumhurbaşkanlığı ile sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kırgızistan
#ressam
#doğum günü
#Azamat Janaliyev
41 dakika önce
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