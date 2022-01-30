Hayat Kış sebzesinden nefis turşu tarifleri
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kış sebzesinden nefis turşu tarifleri

Hem yemeklerin yanını süsleyen hem de salataların yanında alternatif olan turşular safraların vazgeçilmezi. Bu defa kış sebzelerinden yapılacak iki tarif veriyoruz. Karnabahar ve havuç turşusu ile kereviz sapı ve pancar turşusunu siz de deneyin.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Kış sebzesinden nefis turşu tarifleri
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Kış aylarında salgın hastalıklar, özellikle covid salgınının da yaygın olduğu koşullarda bizi iyice tedirgin ediyor. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, bizi gripten kansere birçok hastalıktan koruyabilir. Bunu çok iyi bildiğimizden hayatımızdan probiyotikleri eksik etmeyiz. Atalarımız da bunu biliyor olmalılar ki yapmış ve bize öğreterek bugünlere ulaşmasını sağlamışlar. Hatta Roma imparatorları tam da bu sebeple ordularına turşu yedirmeyi ihmal etmezlermiş. Osmanlı’daysa bunun yerini küflü çökelek alıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın sefer öncesi ordusuna penisilin özelliği gösteren küflü küp çökeleklerinden sipariş ettiği bilinmektedir. Ayrıca eski denizcilerin, aylarca süren seferlerde mürettebatın sağlığını korumak için gemide mutlaka salamura bulundurduğu da biliniyor.

  • Bugün yoğurdun, turşunun olmadığı ev yoktur. Her iki besinin de tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. Mezopotamya’ya, Mısır’a ve Asya tarihine dair kaynaklarda, buluntularda turşunun en eski versiyonlarına işaret eden bilgilere rastlamak mümkündür. Kış aylarında sonbaharda kurduğumuz turşuları tüketiyoruz. Eğer elinizdeki turşular azaldıysa ya da yeni lezzetler denemek istiyorsanız, kış sebzelerini turşu yapmanın yollarına birlikte bakalım. Karnabahar, kereviz, soğan, havuç gibi kış sebzeleri, bahar sebzelerinden biraz daha fazla A vitamini içerir, bolca lif ve mineral barındırırlar. Bu sebeple, sonbaharda kurduklarımızın yanında sofraya alacağımız kış sebzesi turşuları, besin değeri açısından da oldukça zenginleşmeyi sağlayacak.

Gelin hemen tariflerimize geçelim. Elbette bu tarifleri ayva, brokoli, soğan, hatta balkabağı ile bile yapmak mümkün. Damak zevkimize göre çeşitlendirebiliriz. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim.

Karnabahar ve Havuç Turşusu

MALZEMELER:

-8 ince havuç -1 karnabahar -1 baş sarımsak -2 limon -Bir demet maydanoz -Bir çay kaşığı kereviz tohumu -4 yemek kaşığı tuz -1 çay bardağı sirke

YAPILIŞI:

  • Havuçları birkaç parçaya bölelim. Karnabaharı parçalara ayıralım. Sarımsakları soyalım. Bir tencerede 5 su bardağı suyu tuz ve sirke ilave ederek kaynar dereceye yakın ısıtalım. Büyükçe bir kavanoza sebzeleri aralarına sarımsak ve limon dilimleri yerleştirerek dizelim. Üzerine sıcak sirkeli tuzlu suyu ilave edelim. En üste kereviz tohumlarını ve maydanozu yerleştirelim ve hiç boşluk kalmamasına özen göstererek turşumuzu tamamlayalım. Kavanozumuzu kapatalım. 15 gün sonra servise hazır olacaktır. Afiyet olsun.

Kereviz Sapı ve Pancar Turşusu

MALZEMELER:

-4 kereviz sapı -4 kırmızı pancar -1 baş sarımsak -4 yemek kaşığı tuz -1 çay bardağı sirke -Bir demet maydanoz

YAPILIŞI:

Pancarı soyup doğrayalım. Kereviz saplarını doğrayalım. Sarımsakları soyalım. Bütün malzemeyi karışık bir şekilde kavanoza yerleştirelim. Bir tencerede tuz ve suyu kaynatalım, sirke ilave edelim. Sıcak sirkeli tuzlu suyu kavanoza boşaltalım. En üste maydanozu yerleştirelim. 15 gün oda sıcaklığına yakın bir yerde dinlendirelim. Afiyet olsun.

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