Kömürlükte ürettiği kemanların melodisi dünyada duyuluyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evinin kömürlüğünde yarım asrı aşkın süredir yaptığı kemanları birçok ülkeye gönderen 91 yaşındaki Yusuf Kaplangil, sağlığı el vermediği için artık üretemese de enstrümana olan tutkusundan vazgeçmiyor. Asıl mesleği dökümcülük olan Kaplangil, ilkokul 3'üncü sınıftayken kitaplarda gördüğü resimler ve köy düğünlerinde incelediği kemanlardan etkilenerek bu enstrümanı yapmaya karar verdi. Evinin kömürlüğünü atölyeye çevirerek döküm teknikleri ve el becerisini keman yapımına aktaran Kaplangil, 50 yılı aşkın süredir ürettiği yaklaşık 50 kemanı, Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki ve Türkiye'deki müzisyenlerle buluşturdu. Yıllarca sabır ve tutkuyla ürettiği kemanları şekillendiren Kaplangil, atölyesinde müzik aleti yapımında kullandığı makineleri de kendisi ortaya çıkardı. Sağlığı el vermediği için artık keman yapamayan 4 çocuk, 8 torun sahibi Yusuf Kaplangil, müzik aletlerini dünyanın dört bir köşesine gönderdiği için kendisiyle gurur duyuyor.

400 yıllık kemanı onardı

Alınca Mahallesi'nde yaşayan emekli döküm ustası Kaplangil, keman yapımını eğitim almadan deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğini söyledi. Keman yapımının yanı sıra tamir işlerini de yaptığını belirten Kaplangil, "Atölyemde 400 yıllık kemanın sapını koruyorum. O kemana yeni bir sap yapıp takmıştım. Sapları, ağacı kesip çiğden yapardım. Sap değişimi, yay yenilemesi, her türlü tamiri yapardım. Adresime tamir için de gelenler çok olurdu" dedi. Kaplangil, yaklaşık 50 günlük çalışmayla tamamlanan kemanın büyük emek istediğini vurguladı. Önceleri geceleri de atölyede çalıştığını anlatan Kaplangil, "Rahmetli eşim, 'Saat geç oldu, gelmiyor musun?' derdi. Dört tahtayı yapıştırmakla olmuyor bu iş. Severek yapmak gerekiyor. Ruhun ve zihnin iyi bir keman sesi aldıysa, o sesi bulana kadar defalarca denersin. O sesi yakalayabilmek için çok emek verdim" diye konuştu.

Sanatçılar kemanlarına hala hayran

Keman yapımı sayesinde çok sayıda sanatçıyla tanıştığını belirten Kaplangil, şöyle konuştu: "10 yıldır keman üretmiyorum ama hala telefon edip, 'Senden keman almıştık, çok memnunuz, çok güzel sesi var.' diyenler oluyor. Benim kemanlarımın sesi çaldıkça açılıyor, kullandıkça daha da güzelleşiyor. TRT Ankara Radyosu'ndan kemaniler gelip benden keman almıştı. Bir tane eczacı kızım var, kaç sene geçti hep arar, 'Senin yaptığın kemanı elimden hiç bırakamıyorum.' der." Kaplangil, keman siparişi için hala arandığını dile getirerek, "Sağlıklı olsam hala yapardım. Boş duramam, yıllarca çalışan insan duramaz. Bu işi zorla değil, severek yaptım ama her şeyin bir sonu var. 91 yaşındayım, yapamıyorum ama biraz iyi olsam hemen başlarım" şeklinde konuştu. Türkiye'de keman ustalarının sayısının azaldığına dikkati çeken Kaplangil, bugüne kadar onlarca çırak yetiştirmesine rağmen incelikli ve sabır gerektiren yönü nedeniyle bu işi sürdüren kişi sayısının az olduğunu sözlerine ekledi.











