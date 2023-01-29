Köylerde dikiş tuttu

Atıl durumdaki okulların ‘yaşam merkezi’ne dönüş-türülmesiyle köyler canlandı. Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi’nde kursiyerlerin diktiği kıyafetleri, modeller tanıttı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atıl durumdaki köy okullarını ‘Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürmeye devam ediyor. Geçen beş ayda 2 bin 500 köy yaşam merkezi hizmete alınırken 2023’ün ilk 3 ayında kullanılmayan köy okulları da açılacak. Merkezlerdeki kurs çeşitleri de talebe göre artırılacak. 7’den 70’e birçok kesimin faydalanabildiği Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi’nde orta yaş ve üstü kesim arıcılık ve dikiş kursuna ilgi gösterirken çocuklar da kendilerine ait alanda öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynayıp, farklı etkinlikler yapabiliyorlar.

MERKEZ MAĞAZAYI ARATMIYOR

Proje sayesinde yeniden hareketlenen binalardan biri de 45 yıllık bir okul binasında açılan Mamak Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi. Daha önce atıl durumda bulunan okul şimdilerde hanımların dikiş öğrendikleri bir alan haline getirildi. Yoğun ilgi gören merkezin içerisindeki dikiş nakış kursunda 1 usta öğretici eşliğinde 29-56 yaş aralığındaki 24 ev hanımı haftanın üç günü 09.00-16.00 arasında eğitim alıyor. Eğitim alan hanımlar etekten, bluza, pantolondan elbiseye farklı yaş gruplarına hitap eden birçok kıyafet dikiyor. Küçük çaplı bir tekstil mağazasını aratmayan kurs merkezinde ki kıyafetler görücüye de çıkıyor.

DİKİŞ ÖĞRENDİM

Kursan en genci olan Azize Yılmaz, liseden yeni mezun olduğunu ve arkadaşları vasıtasıyla kurstan haberdar olduğunu belirtti. Yılmaz, “Dikiş ile alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Burada öğrendim, vaktimizi değerlendirmek açısından bizim için büyük avantaj. İsteğim belgemi alıp, usta öğretici olmak” diye konuştu. Öncesinde hayvancılık yapan Serap Elay da eğitim alan kursiyerlerden birisi. Elay, “Az çok bilgim vardı dikiş ile ilgili ama burada daha ileri seviyesini öğrendim” şeklinde konuştu.

KÖYE RENK GELDİ

İlk planda kendileri ve sevdikleri için hazırladıkları kıyafetleri sergileyen kursiyerlerin bazısı işi ticarete dökmek isterken bazısı da usta öğretici olmak için çalışıyor. Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi’nde usta öğretici olan Sultan Yılmaz, kurs ile köye renk geldiğini, köydeki kadınların sosyalleşme imkânı bulduğunu söyledi. Yılmaz, “Burası eski bir ilkokul. Böyle faydalı bir iş için kullanılıyor şimdi. Kendine, kızına, oğluna, torununa, gelinine kıyafet dikiyor hanımlar. İleride bu işi ticarete dökebilirler. Belki her biri usta öğretici olarak ders verebilir. En acemimiz bile şu an çok güzel tasarımlar çıkarıyor. Diktiğimiz kıyafetleri arkadaşlarımız sergiliyor” dedi.

ARICILIKLA BAŞLADI DİKİŞE GEÇTİ

Yurdanuz Özçelik köyde sosyal aktivitelerinin kısıtlı olduğunu, kurs sayesinde bu açığın kapatıldığını belirtti. Özçelik, “Sevdiklerime, eşe dosta bir şeyler hazırlayabilmek güzel bir şey. Çeyiz niyetine dikiyorum. İlerleyen süreçte köy ekonomisine de katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı. Evindeki 15-20 senelik kumaşları kursta değerlendiren Zeynep Dilek “Boş durmak yerine, çocuklarımıza, torunlarımıza kıyafet dikiyoruz” derken, Rukiye Yeşil de “Arıcılık kursu ile başladım. Daha sonra dikiş kursundan devam ettim. Haftanın 5 günü buradayım ama halimden memnunum” diye konuştu.







