Köyü neden geri döndürmeliyiz?

Şehirleşme ve betonlaşma karşısında yenik durumda köyler var karşımızda. Her ne kadar köylü milletin efendisi diye kendimizi kandıracak olsak da önce köylünün şehrin kuru kalabalığında yok olmasına seyirci kalındı, sonra köyler haritalarda küçülüp küçülmeye ve yok olmaya doğru gitti. Memleket nere diye soranlara köy deyip yutkunuyoruz, eğiyoruz başımızı. Abdurrahim Karakoç “Sükutlu İsyan”ında makama arz-ı hal için giden köylünüSn içinde olduğu o yenik ve sefil durumu resmediyor bize. Siyasetin gözünden düştüğü, değer görmediği gibi iş dünyası için de üretimde hesaba katılmaz oldu. Köylülük edebiyatı bir yana eli kalem tutanlar için de pek farklı muamele görmez köy ve köylü. Hatta iş o raddeye vardırılır ki, köylü bütün geri kalmışlığın ve suçlamaların sembolü haline getirilip hedef tahtasına konur adeta. En muşahhas örneği Şükrü Erbaş'ın mısralarındadır. En başta gerekçe ise değişen dünyaya karşı kayıtsız kalmaları. Oysa değişen dünya köyü ortadan kaldırmak için orantısız güç kullanırken köylü de resmen öldürülmüş oldu. Bir insanda görülebilecek kötü yanları köylülük olarak anlamak ve açıklamak, çok büyük bir nefretin dışa vurumu gibi durur. Köy karşısında şehri bu kadar temize çıkarmanın gayretini de anlamak mümkün değild Köylünün bir şiir aracılığıyla öldürülmesi girişimi karşısında İsmet Özel’in şehir insanlarını bozuk para gibi harcadığı şiiri yeterince bir cevap olabilmiş midir diye soracak olursak, pek sanmıyorum. Kaldı ki, köy bir yana, kırsal ve taşra da küçümsenir, hor görülür, biraz da dışlanır. Çünkü bu sözde aydın yaklaşımı kendini merkezde görmek gibi bir yanılgı içindedir. Çünkü taşra edebiyatı diye bir kategori oluşturma derdine düşer. Oysa fark sadece imkanlar ve avantajlarla açıklanabilir. Köy edebiyatı olarak değerlendirilen köy romanları da köyü yeterince anlatabilmiş ve aktarabilmiş değil. Köyün çalışmak ve üretmekle eşdeğer bir anlamı olmalı bizim için. Ancak köyler hep bir anlaşılamama, ve dışardan bakışın esareti ve tahakkümü altında kalmıştır. Geri kalan değil geri dönen bir yüksek değere dönüşmesi için herkese görev düşüyor. Bundan kaçınıldığı sürece şehir gibi ucube ve devasa yapılarda kaybolmaya ve yok olmaya devam edeceğiz. Köy nasıl tarımdan koptu Bu minvalde bir kitabı dikkatinize sunmak istiyorum. “Köylülükten Sonra Tarım” adını taşıyan Abdullah Aysu ve M.Serdar Kayaoğlu imzalı eser köyün zaman içinde nasıl tarımdan uzak bir diyara düştüğünü değerli kalemler eşliğinde bize anlatıyor. Yok edilen köylülüğün bir yansıması olarak değerlendiriliyor süpermarketler ve GDO’lu gıdalar. Osmanlı’dan modern dönem Türkiye’sine bağlanan süreçte onarılamaz tarzlarda çatlayan köyşehir metabolizması olarak görülüyor. 700 sayfaya yakın bu kapsamlı çalışmada Osmanlı’dan bugüne tarım-köy-endüstriyel tarım ilişkilerini, birbirini tamamlayan 16 ayrı makaleyle inceleniyor. Çalışma en sondan başlayıp geriye doğru gidiyor. 6 başlıkta ele alınan konular; süpermarketler, GDO’lar, süper tarım şirketlerinin işleyişi, mülksüzleşmeküçük meta üreticiliği-göç, tarıma devlet müdahaleleri ve dönüşümler, IMF. DTO, DB’nin işleyiş yasaları, Osmanlı’dan günümüze tarih, köylünün dönüşümü ve çözülüş, köylü isyanları olarak sıralanıyor. Kitabın sonuç kısmında şu cümleler dikkat çekiyor: 12 Eylül 1980’de askeri cuntanın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte tarım serbest piyasaya dahil oldu. Tarımda eşi benzeri görülmemiş bir tahribat başladı. Kitabın arka kapağında da ifadede şu cümle yer alıyor: Türkiye tarımının mevcut aşaması, ekonomik ve siyasal iktidarın meşrulaşma döngülerinden birini ifade ediyor. Türkiye’de üretim, nüfus, şehirleşme ve ticaret hacmindeki değişim süreçlerinin toplum ve ekonomide yarattığı dönüşümlerin tarım alanındaki yansımaları, Türkye’de bir dönemin bittiğine işaret ediyor.