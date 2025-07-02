Kruvaziyerlerde salgın alarmı

Her yıl milyonlarca insan, dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla kruvaziyer gemilerine biniyor. Ancak bazı gemilerde hijyen açısından endişe verici sırlar saklı olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2025 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında en az onlarca kruvaziyer gemisinde hastalık salgını yaşandığını bildirdi. Kruvaziyer gemilerinde hızla yayılması nedeniyle sıkça "kruvaziyer virüsü" olarak anılan Norovirüs, 13 vakada başlıca etken olarak tespit edildi. Bu salgınlarda toplam bin 568 yolcu ve mürettebat hastalandı. Norovirüs oldukça bulaşıcı bir virüs olup kusma, ishal ve mide kramplarına yol açıyor.