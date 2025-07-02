Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Kruvaziyerlerde salgın alarmı

Kruvaziyerlerde salgın alarmı

04:002/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Her yıl milyonlarca insan, dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla kruvaziyer gemilerine biniyor. Ancak bazı gemilerde hijyen açısından endişe verici sırlar saklı olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2025 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında en az onlarca kruvaziyer gemisinde hastalık salgını yaşandığını bildirdi. Kruvaziyer gemilerinde hızla yayılması nedeniyle sıkça "kruvaziyer virüsü" olarak anılan Norovirüs, 13 vakada başlıca etken olarak tespit edildi. Bu salgınlarda toplam bin 568 yolcu ve mürettebat hastalandı. Norovirüs oldukça bulaşıcı bir virüs olup kusma, ishal ve mide kramplarına yol açıyor.


#kruvaziyer
#salgın
#gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?