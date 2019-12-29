Lahanayla nefis tarifler

Anadolu’nun bir çok şehrinde, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde bol bol yetişen lahana, bizim mutfağımızdan kırmızı, beyaz ve kara olarak üç çeşit olarak bulunuyor. Kara lahana, Karadeniz bölgesinin en kıymetli sebzelerinden biri. Beyaz lahana sarma ve turşu, kırmızı ise daha çok salata olarak tüketiliyor. Kırmızı lahanaya rengini veren madde, özellikle kalp için oldukça faydalı. Ayrıca lahananın 100 gramı, neredeyse günlük K ve C vitamini ihtiyacımızı karşılıyor. Elbette herşey gibi lahanayı da çok fazla tüketmek doğru değil.

İLAÇ NİYETİNE KULLANILDI

Eski çağlardan beri tıp insanları lahanayı bir sebzeden çok bir ilaç gibi görmüşlerdir. Mide hastalıklarına, sindirim sistemi sorunlarına hatta ruhu rahatlatıp sakinleştirmeye, uzun yaşamaya ilaç, lahanadır. Bunun nedenlerinden biri kalsiyum, selenyum, demir gibi mineraller ve neredeyse bütün vitaminleri içeriyor olması. Lifli ve kükürtlü bir besin olan lahananın tuzlanıp bekletilmesiyle oluşan salamura, bilinen en zengin probiyotik kaynağı. Yani hem kükürt ve lif ile vücut sistemini temizler, arıtırken, içerdiği vitamin ve minerallerle de hasarların onarımına yardımcı olur. Lahana, ünvanını hak ediyor gibi görünüyor.

EN GÜZEL TARİFLER BİZİM

Ne yalan söyleyeyim, her hafta dünya mutfaklarından mümkün olduğunca farklı tarifler vermeye çalışıyorum. Lahana için bunu yapmak zor çünkü Polonya, Rusya gibi ülkelerde lahana bolca tüketiliyor olsa da, en güzel yemekleri yine ülkemizde yapılıyor. Gerçek şu ki, Türk Mutfağı’nda her malzemenin hakkı verilir. Biz yine de, biraz farklı tarifler vermeye çalışalım bugün de. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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Lahana Salatası

Lahana salatası

MALZEMELER

100 gram kırmızı lahana

Bir beyaz lahana içi (yapraklardan geriye kalan iç kısmı)

Bir havuç

Bir avuç ceviz

Bir çay bardağı yoğurt

Bir çay bardağı mayonez

100 gram tavuk

Bir avuç dereotu

Bir çay kaşığı nane

Bir çay kaşığı tuz

Bir fincan zeytinyağı

YAPILIŞI

Kırmızı lahana , beyaz lahana içi ve havucu ince ince doğrayalım. Tavukları kuşbaşı doğrayıp yağda kızartalım. Mayonez ve yoğurdu karıştıralım. Lahanalar, havuç ve tavuğu yoğurtlu mayonez ile karıştıralım. Tuzu ilave edelim. Üzerine kıyılmış dereotu ve nane ekleyip tekrar karıştıralım. Cevizi ekleyip servise alalım. Afiyet olsun.

Lahana Kapama

Lahana kapama

MALZEMELER

Bir bütün küçük lahana

Bir su bardağı pirinç

Bir kuru soğan

2 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı kuru nane

Bir tatlı kaşığı dereotu

Bir çay kaşığı tuz

Bir fincan kuş üzümü

Bir fincan dolmalık fıstık

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı karabiber

Bir fincan zeytinyağı

YAPILIŞI

Lahanayı yaprak yaprak ayıralım. Yaprakların yarısını, bir tencerenin dibini kaplayacak şekilde dizelim. Kuş üzümünü yıkayalım, ayıklayalım. Kuru soğanı rendeleyelim, zeytinyağında kavuralım. Pirinci ekleyelim ve kavuralım. Dereotu, nane, dolmalık fıstık, kuş üzümü, şeker, tuz ve karabiberi pirince ilave edelim. Lahana yapraklarının üzerine içi dolduralım. Üzerine kalan yaprakları örtelim. Kaynar suyu tencerenin kenarından ilave edelim. Yapraklar açılmasın diye üzerine bir tabak yerleştirelim. Kısık ateşte 30 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

PROBİYOTİK LAHANA TURŞUSU