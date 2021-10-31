Liseli gençler e-ticarette kafa tutuyor

DİLBER DURAL

Meslek lisesi deyip geçmeyin. Teknolojinin altın çağlarını yaşadığı bir dönemde meslek liseli öğrenciler artık birer de girişimci. Hem okuyorlar hem öğreniyorlar hem de para kazanıyorlar. E-ticaretin sırrını henüz okul sıralarında keşfeden 12 öğretmen, 50’ye yakın öğrenci büyük büyük e-ticaret sitelerine, kendi güçlerince kafa tutuyorlar. Ticaret Bakanlığı’na göre bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’deki toplam ticaretin yüzde 17,6’sı online platformlar üzerinden gerçekleşmiş.

İşte bunu fark eden Mehmet Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de bu dönemde e-ticarete atıldı. Pazarlama ve Perakendecilik, Halkla ilişkiler, Bilişim Teknolojileri, Muhasebe ve Finans Alanı öğretmen ve öğrencileri, bir ilki gerçekleştirerek okul bünyesinde ‘Gençler de Var’ isimli bir e-ticaret sitesi kurdular. Sitenin muhasebe, pazarlama ve dağıtım, müşteri ilişkileri, sosyal medya yönetimi gibi tüm süreçlerinde aktif olarak da görev yapan öğrenciler iş tecrübesi edinmenin yanı sıra para da kazanıyor. Bu sitede, birçok farklı kategoriden firma sahipleri kullanıcı profili oluşturarak ürünlerini satışa çıkarabiliyor. İnternet sitesinin temel faaliyeti ise; işyerlerine sanal mağaza açma, ürünlerini tanıtma ve satışlarını gerçekleştirme imkânı vermek. Öğretmen ve öğrencilerin aktif görev aldığı site rekabetçi sanal ortamda, minimum maliyet ile firmaların kârlılıklarına destek olmaya ve daha geniş bir hedef kitleye ulaşarak pazar paylarını arttırmalarını sağlamaya çalışılıyor.

REKLAM

NE VARSA ‘GENÇLER DE VAR’

Onlar, öğretmenleri sayesinde daha genç yaşında olmalarına rağmen içindeki girişimci ruhunu gün yüzüne çıkarmış, içlerinde sönmeyen bir heyecanla yola çıkarak hayallerini gerçekleştirmek için birçok yol kat etmiş ve Türkiye’de de bir ilki gerçekleştirmiş başarılı genç girişimci liseli öğrenciler. Millî Eğitim Bakanlığı’nın verdiği destekle birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bir yandan projeler üretmeye, diğer yandan da öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Türkiye’de bir devlet okulu Millî Eğitim Bakanlığı onayı dahilinde bir ilki gerçekleştirerek bir e-ticaret sitesi kurdu. Onlar, Mehmet Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri. Mehmet Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakendecilik, Halkla ilişkiler, Bilişim Teknolojileri, Muhasebe ve Finans Alanı öğretmen ve öğrencileri, bir ilki gerçekleştirerek okul bünyesinde ‘Gençler de Var’ isimli bir e-ticaret sitesi kurdular. Öğrenciler e-ticaret sitesinin muhasebe, pazarlama ve dağıtım, müşteri ilişkileri, sosyal medya yönetimi gibi tüm süreçlerinde aktif olarak da görev alıyor. Öğrenciler iş tecrübesi edinmenin yanı sıra para da kazanıyor. Bu sitede, birçok farklı kategoriden firma sahipleri kullanıcı profili oluşturarak ürünlerini satışa çıkarabiliyor. İnternet sitesinin temel faaliyeti ise; işyerlerine sanal mağaza açma, ürünlerini tanıtma ve satışlarını gerçekleştirme imkânı vermek. Öğretmen ve öğrencilerin aktif görev aldığı site rekabetçi sanal ortamda, minimum maliyet ile firmaların kârlılıklarına destek olmaya ve daha geniş bir hedef kitleye ulaşarak pazar paylarını arttırmalarını sağlamaya çalışılıyor.

REKLAM

‘Bir hayali satmak’ için yola çıktıklarını dile getiren Gençler de Var ekibi, pazarlama alanında dijitalleşmenin öneminin farkında olduklarını, bu alanda gençlerin kendini göstermesinin hayalini kurduklarını söylüyor. Ekip, aldıkları profesyonel desteklerle ‘Gençler de Var’ isimli e-ticaret sitesinin kurulumunu tamamladıktan sonra bir davet mektubu hazırlamış ve firmaların ‘Gençler de Var’ isimli web siteleri üzerinden satış yapması için işletme yetkilileriyle iletişim kurmaya başlamış. Başlangıçta sistemi oturtana kadar bu görüşmelerin sorumluluğunu öğretmenler üstlenmiş ardından görev dağılımı yapılmış ve telefonların başına öğrenciler de geçmeye başlamış. Türkiye’de ilk kez bir döner sermaye işletmesi açıldığı için ve somut bir şeyler üretmedikleri için başlarda kendilerini anlatmakta zorlandıklarını ve engellere takıldıklarını söyleseler de pandemi şartlarına rağmen hem öğretmenler hem de öğrenciler büyük bir özveriyle var gücüyle inanıp çalışmışlar. Gençler de Var ekibi aynı zamanda yüz yüze eğitime geçerek bir nebze de olsa rahatladıklarını ve yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını da ifade ediyor.

REKLAM

BU ALANDA MARKA OLACAĞIZ

Derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe geçirme fırsatı bulan öğrenciler e-ticaret alanında marka olmak istediklerini de dile getiriyorlar. Salgın dönemiyle birlikte daha da önem kazanan e-ticaret sitelerine rakip olabilecek bir markanın kuruluşunda görev almanın ve onun gelişimine katkı sağlamanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ediyorlar. Her meslek liseli öğrencinin 12. sınıfta işletmelerde edindiği mesleki deneyimi daha 9. sınıftayken okul ortamında kazanmaya başlaması mesleki eğitimin uygulamaya yönelik bir eğitim olduğunun tekrar altını çiziyor. Hazırlanan web sitesi, reklam filmi, sosyal medya hesapları ve bunların yönetimi öğrencilerin dijital dünyaya ayak uydurması yönünden de son derece önemli. Özellikle müşteriyle telefon görüşmesi yaparak ikna kabiliyetini geliştirme fırsatı bulan öğrencilerin sosyal davranış kazanımlarına da katkı sağlayan bu proje birçok meslek lisesine ilham verecek nitelikte.

REKLAM

KENDİ MÜFREDATIMIZI GELECEĞE UYARLADIK

Müdür yardımcısı Cansel Şahin, meslek liselerinde gelişen bir dönemde olduklarını belirtiyor ve kendi okullarında neler yapabileceklerini, okullarında bir döner sermaye işletmesi nasıl açabileceklerini düşünürken, şu anda Beşiktaş Şube Müdürü olan eski müdür yardımcılarının bu fikri bulduğunu söylüyor. Şahin, bu projenin okullarındaki pazarlama, halkla ilişkiler, muhasebe ve bilişim bölümlerinin hepsinin ortak yürütebileceği ve gelecek vizyonu olan bir proje olduğunu da dikkat çekiyor. Şahin, asıl kuruluş amaçlarının okuldaki öğrencilerin 9.sınıftan itibaren bu işte çalışıyor gibi eğitebilmek ve en erken yaşta maaş almalarını sağlamak olduğunu dile getiriyor. Şahin, e-ticaretin geleceğin mesleklerinden birisi olduğunu ve kendi müfredatlarını geleceğe uyarladıklarını belirtiyor.

REKLAM

Hizmet üretiyoruz

Pazarlama ve Perakendecilik Bölümü öğretmeni Sema Çoban’da, en önemli hedeflerinin eğitimi gerçek anlamda uygulamalı eğitime geçirmek olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “Sonuçta burası bir meslek lisesi ve somut fikir üretmiyoruz fakat biz hizmet üretiyoruz. Esas amacımız şu anda bütün bölümlerdeki öğrencilerimizi buradaki aldığı akademik eğitimi, teoriyi motive dönüştürme fırsatını vermek çünkü meslek liselerindeki en temel problem budur. Bu anlamda öğrencinin bu bölümde okuduğu alanla ilgili iş yapabilmesini sağlamak çok güçtür. Elimizdeki imkanlarla bizim en büyük hedefimiz buydu.” Muhasebe ve Finans Bölümü öğretmeni Nurdan Çakır ise, çalıştıkları firmaların, şu anda kendilerinden yetişmiş öğrenci talep ettiklerini söylüyor. Farklı birimlerde görev alan öğrenciler de anlatıyor. Muhasebe biriminde görev alan öğrenci Asude Hilal Kuzu, “Şu anlık aramalardayım. İleride bölümüm değişebilir. Aramalarda arkadaşlarım bulduğu firmaları bana numaralarla birlikte gönderiyorlar. ‘Gençler de Var’ isimli projemizi anlatıp neler yaptığımızı ve bizimle çalışıp çalışmak istemediklerini soruyorum onlara” diyor. Müşteri ilişkileri biriminde görev alan Ezginur Karaoğlu ise, “Ben moda tasarım da çalıştım. Başka sitelerden markalar bulup, onların kendi sitelerine girip güvenli numaraları almaya çalıştım. Müşteri hizmetleriyle iletişime geçtim. Bazıları gelmek istedi, bazıları biraz bekletmek istedi çünkü emin olmadıkları bilmedikleri bir işe kalkışmak istemediler” şeklinde konuşuyor. Sosyal medya ekibinde görev alan Osman Şengül’de, “Sosyal medya grubundayım. Cansel hocayla birlikte çalışıyoruz. Hocanın istediiklerini ben de instagram gönderisi olarak hazırlıyorum” diyor.

REKLAM

EKONOMİ Artık e-ticaret mecburiyet