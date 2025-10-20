Liseli gençlerden Yetim Vakfı'na Gazze için anlamlı bağış

İbni Sina Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Çalışkan öncülüğünde Din Kültürü öğretmeni Ümmiye Taştan ve öğrencileri, okul tarihinde ilk kez düzenledikleri kermes etkinliğinin bütün gelirini Gazze'deki çocuklara ulaştırması için Yetim Vakfı'na bağışladı.





İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ

Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler ziyaret sırasında vakıf genel merkezinde ağırlandı ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Lise müdürü Ahmet Çalışkan, hedeflerinin kermes faaliyetini geleneksel hale getirerek daha fazla öğrenciye örnek olmak istediklerini ifade etti.

Yetim Vakfı Teşkilatlanma Koordinatörü Surur Çelebi, kermes çalışmasının gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteren bir örnek olduğunu söyledi.

Çelebi, “Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadığı insani kriz karşısında böylesine anlamlı bir dayanışma sergiledikleri için öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Bu tür çalışmaların diğer eğitim kurumlarına da ilham olacağına ve iyilik zincirinin genişleyeceğine inanıyoruz" dedi.

2017 yılından bu yana yetim çocuklar ve anneleri özelinde faaliyet gösteren Yetim Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde "Sırada İyilik Var" projesi kapsamında anaokulundan liseye kadar her eğitim seviyesindeki öğrencilere ulaşıyor. Bu proje sayesinde sınıflar, öğretmenlerinin rehberliğinde bir yetim çocuğun sponsorluğunu üstlenerek değerler eğitimine katkı veriyor. Vakıf ayrıca kumbara çalışmaları ve okullarda yapılan sunumlarda dünyadaki yetimlerin durumuyla alakalı öğrencilere bilgi veriyor.

Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon yetim çocuğa ulaşmayı hedefleyen vakıf, 3 kıtada 20'den fazla ülkede sponsorluk destek yardımı, psiko-sosyal destek çalışmaları, sağlık yardımları ve eğitim dönemi faaliyetleri yürütüyor.







