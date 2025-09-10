Yetim Vakfı 29 ülkede 20 bine yakın çocuğa kırtasiye desteği ulaştırdı

“Bir kalem, bir defter kimi için küçük görünse de bir çocuk için geleceğe açılan kapıdır. Özellikle savaş ve yoksulluğun gölgesinde yaşayan yavruların yüzlerindeki mutluluğu gördükçe, sadece kırtasiye dağıtmadığımızı, aynı zamanda onlara 'unutulmadıklarını, değerli olduklarını' hissettirdiğimizi anlıyoruz"