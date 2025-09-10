Yetim Vakfı 29 ülkede 20 bine yakın çocuğa kırtasiye desteği ulaştırdı

"İyilik Zili Çalıyor" kampanyasıyla hedeflenen rakamların üzerine çıkan Yetim Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında Türkiye'den Afrika'ya, Balkanlar'dan Asya'ya uzanan geniş coğrafyada 19 bin 406 çocuğa kırtasiye seti dağıttı.
7 Eylül’de başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte Yetim Vakfı'nın "İyilik Zili Çalıyor" sloganıyla yürüttüğü kırtasiye kampanyası tamamlandı. Kampanya kapsamında 29 ülkede toplam 19 bin 406 yetim, öksüz, kimsesiz ve sosyal yetim çocuğa kırtasiye desteği sağlandı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kampanyadan en çok yararlanan ülke Türkiye oldu. Ülke genelinde 9 bin 358 çocuğa kırtasiye seti ulaştırıldı. Savaşın eğitim altyapısını ciddi şekilde hasara uğrattığı Suriye'de 1652, Yemen'de bin çocuğa destek verildi.
UNICEF’e göre Suriye’de hâlen 2,4 milyon çocuk okula gidemiyor
Yemen’de ise her beş çocuktan ikisi eğitim dışında kalmış durumda. Save the Children’ın 2024 raporuna göre Yemen’de ailelerin üçte biri, çocuklarını okul masraflarını karşılayamadığı için eğitimden alıyor. Afrika'dan Balkanlar'a Uzanan Yardım Ağı Kampanya kapsamında Afganistan, Arakan, Irak, İran ve Sudan'da 500'er çocuğa kırtasiye seti dağıtıldı.
UNICEF’in verilerine göre sadece Sudan’da 16,5 milyon çocuk son çatışmalar nedeniyle eğitimden kopmuş durumda. Lübnan'da 600, Moritanya'da 400 çocuğa ulaşılırken, Afrika kıtasında Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Mali, Somali, Togo ve Zimbabve'de toplam 1796 çocuk desteğe kavuştu. Balkan ülkelerinden Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da 600, Asya ülkelerinden Bangladeş, Gürcistan, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'da 1300 çocuğa kırtasiye yardımı gerçekleştirildi. Dağıtılan kırtasiye setlerinde okul çantası, defterler, kalemler, boyalar, silgi, kalemtıraş ve eğitim sürecinde ihtiyaç duyulan tüm malzemeler yer aldı.
"Hedeflediğimiz Rakamların Üzerine Çıktık"
- Her Yıl Büyüyen Kampanya Yetim Vakfı'nın kırtasiye kampanyası her yıl büyüyerek devam ediyor. 2021 yılında 3 ülkede 1315 çocukla başlayan kampanya, 2022'de 16 ülkede 11.053, 2023'te 12 ülkede 16.528, 2024'te 23 ülkede 16.286 çocuğa ulaşmıştı. Bu yıl ise 29 ülkede 19.406 çocuğa kırtasiye desteği sağlanarak rekor kırıldı. Vakıf, eğitim desteğinin yanı sıra psikososyal destek merkezleri, 21 ülkede binlerce çocuğa aylık destek sağlayan sponsorluk sistemi, yetim annelerine meslek edindirme eğitimleri ile Ramazan-Kurban dönemlerinde gıda yardımları, kış destekleri, sağlık yardımları ve acil insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.
- Destekte bulunmak isteyenler vakfın web sitesi yetimvakfi.org.tr adresinden detaylı bilgi alabilir.