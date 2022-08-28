Hayat Mahzar Alansondan Mazhar Senfoni
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mahzar Alanson’dan “Mazhar Senfoni”

Mazhar Alanson’un 3 Mart 2019’da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği “Mazhar Senfoni” konseri yeni bir albüm ile müzikseverlerle buluştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahzar Alanson’dan “Mazhar Senfoni”
Mahzar Alanson

Mazhar Alanson’un 3 Mart 2019’da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği “Mazhar Senfoni” konseri yeni bir albüm ile müzikseverlerle buluştu. Alanson’un en bilinen eserlerini bir araya toplayan “Mazhar Alanson Senfoni” albümü 18 şarkılık bir cd olarak yayınlanıyor.

Tamamı kendi söz ve bestelerinden oluşan 50 yılı aşkın kariyerinin en önemli hitlerinin bir arada bulunduğu albüm için sahnede yer alan 40 kişilik orkestra bu büyük sesin bestelerine hayat veriyor. Mazhar Alanson Senfoni, hem sevenleri için paha biçilmez bir albüme işaret ediyor.

Albümde Yandım, Ah Bu Ben, Sarı Laleler, Buselik Makamına, Benim Hala Umudum Var, Bodrum, Yapma, Hamak, Mecburen, Psikopat, Aşkın Kenarından, Güllerin İçinden & Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Göz Yaşlarımı Bitti Mi Sandın & Tam Ortasındayım, Sanatçının Öyküsü, Ne Bileyim Ben, Yaşın 19 ve Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz? şarkılarını bir araya getiriyor. Mazhar Alanson Senfoni albümü aynı zamanda tüm dijital platformlarda yayında. Albümün plak formatı ise Ekim ayında sevenleriyle buluşacak.

İstanbulda tarihi operasyon

İstanbul'da tarihi operasyon

​Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu.
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını istemiyor

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.