Mahzar Alanson’dan “Mazhar Senfoni”

Mazhar Alanson’un 3 Mart 2019’da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği “Mazhar Senfoni” konseri yeni bir albüm ile müzikseverlerle buluştu. Alanson’un en bilinen eserlerini bir araya toplayan “Mazhar Alanson Senfoni” albümü 18 şarkılık bir cd olarak yayınlanıyor.

Tamamı kendi söz ve bestelerinden oluşan 50 yılı aşkın kariyerinin en önemli hitlerinin bir arada bulunduğu albüm için sahnede yer alan 40 kişilik orkestra bu büyük sesin bestelerine hayat veriyor. Mazhar Alanson Senfoni, hem sevenleri için paha biçilmez bir albüme işaret ediyor.

Albümde Yandım, Ah Bu Ben, Sarı Laleler, Buselik Makamına, Benim Hala Umudum Var, Bodrum, Yapma, Hamak, Mecburen, Psikopat, Aşkın Kenarından, Güllerin İçinden & Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Göz Yaşlarımı Bitti Mi Sandın & Tam Ortasındayım, Sanatçının Öyküsü, Ne Bileyim Ben, Yaşın 19 ve Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz? şarkılarını bir araya getiriyor. Mazhar Alanson Senfoni albümü aynı zamanda tüm dijital platformlarda yayında. Albümün plak formatı ise Ekim ayında sevenleriyle buluşacak.