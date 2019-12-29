Hayat Manço sevgisi albümde buluşuyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Manço sevgisi albümde buluşuyor

Barış Manço, ölümünün 20’nci yılında bir saygı albümüyle anılacak. Ünlü sanatçıların en sevilen Manço şarkılarını seslendireceği proje önümüzdeki yıl çıkacak.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Barış Manço
Barış Manço

’20. Yıl Barış Manço’ adı verilecek albüm, Manço Prodüksiyon ve Moko ortak yapımcılığında raflardaki yerini alacak.7’den 77’ye tüm Türkiye’nin sevdiği Barış Manço’nu ölümünün üzerinden geçen 21 yılın ardından yapılan albümle anılacak. Proje Barış Manço’ya yakışır, yeni neslin de ilgi göstereceği bir işe imza atacak. 2020 Nisan ayında çıkarılması hedeflenen albümde ise 20 şarkı planlanıyor. Türkiye’nin önemli sanatçılarından 20 sürpriz ismin seslendireceği Barış Manço’nın bilinen ve bilinmeyen bütün şarkılarının yer alacağı albümün dağıtımı ise DMC tarafından yapılacak.

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