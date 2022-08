Matbu gazeteleri bir de bana sorun

Her semtin olmazsa olmazı gazete bayileri son yıllarda medyanın matbuattan dijitale dönüşmesiyle birlikte teker teker kapanmaya başladı. Mesela Taksim ve Kadıköy ile özdeşleşen iki büyük gazete bayisinin geçtiğimiz yıllarda kapanması okurlar tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Çocukluk yıllarından bu yana bayilerden gazete satın alan sadık okurlardan biri olan Dr. İsmail Maraş ise bu durumdan etkilenenlerden sadece biri. Çünkü o hastalık derecesinde gazete ve dergileri takip eden, bunları okumak için hızlı okuma kursuna bile yazılan bir anlamda profesyonel bir gazete okuru. İsmail Bey Kadıköy Caddebostan’da oturuyor ve Üsküdar’daki iş yerine her sabah gelirken mutlaka bayiye uğruyor. Ancak artık günlük gazetelerin hepsinin toplu satın alacağı bir gazete bayisinin kalmamasından dertli. Bu işe ise kendine göre bir çözüm bulmuş. “Hangi gazete hangi dergi hangi bayiye geliyor biliyorum. Sabah bir kaçını akşam ise geri kalan bayileri gezip eksiklerimi tamamlıyorum” diyen İsmail Bey için okumak bir tutku. Öyle ki 40 yıldır gittiği gazete bayi sahipleri İsmail Beyi çok iyi tanıyor ve sadık müşterilerine ihtimam gösteriyor. Mesela Caddebostan’da her gün aynı saatte uğradığı bayinin sahibi İsmail Beyin dönüş saatini ezberlemiş. Maraş’ın gazetelerini hazırlayıp onun dönüşünü bekliyor ve arabası kırmızı ışıkta durduğunda birkaç saniye içinde hazırladığı paketi teslim etmesi gerektiğini biliyor.

Dr. Nüzhet Ziyal ödül sonrası Akupunktur öğrencileriyle birlikte

AYDA 5 BİN LİRA OKUMA MASRAFIM

İsmail Bey yıllardır kazancının da mesaisinin de bir bölümünü gazete ve dergiler için ayırdığını söylüyor. Kabaca yaptığı harcamanın bir hesabını birlikte çıkarıyoruz: “Aylık aldığım kitapları da dâhil edersek dergi ve gazetelere 2-3 bin lira, kitaplarla birlikte 4-5 bin lira kazancımdan ayırıyorum” diyen İsmail Bey gazete bayilerine ayırdığı bu mesaiden de ayrı zevk alan bir okur. “Abone olunca eve geliyor o da güzel bir hizmet ama ben dergimi ve gazetemi bayiden gidip almaktan keyif alıyorum” diyerek bu zevkten kendini mahrum etmek istemediğini söylüyor. Peki internetle arası nasıl? Dijital yayınları da aynı merakla takip ediyor mu? “Pekiyi değil” diyor. Çünkü okurken elindeki kalemle satırları çizmek ve beğendiği yazıları makasla kesip dosyalamaktan ayrı bir haz alıyor.

İsmail Beyin gazete ve dergi alma tutkusu çocukluk günlerine kadar uzanıyor. Ortaokul yıllarında okul harçlığıyla düzenli olarak günlük gazete ve dergi almaya başladığını söylüyor. Bu alışkanlık gün geçtikçe bir hastalığa dönüşmüş. “Almazsam kendimi kötü hissederim” diyerek hislerini açıklıyor. Bugün günde ortalama 15-16 gazete ayda ise 7-8 dergi satın aldığını belirten İsmail Bey, kitapevlerine de mutlaka yolunu düşürdüğünü sözlerine ekliyor.

Dr. İsmail Maraş

40 YILLIK SIKI OKUR

Gazeteleri baştan sona okusa da sağlık haberleri İsmail Beyin özel ilgi alanını oluşturuyor. Sağlık alanında yazılan her makaleyi, köşe yazısını okuyup gerek görüyorsa kesip dosyalıyor. Bu iş için günde birkaç saatini ayırıyor. Bu haberlerden oluşan dev bir arşivi varmış hatta. Sağlıkla bu kadar yakın ilgilenmesi mesleğiyle de alakalı aslında. Uzun yıllardır akupunktur alanında çalışan İsmail Beyin bu alana yönelmesi de bir gazete kupürüyle olmuş. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1977 yılında başarıyla bitiren Dr. İsmail Maraş bir gün bir gazetede okuduğu haberle akupunktura merak sarmış. Dr. Maraş’ın tıbba bakışını da değiştiren bu haber Kadıköy Moda’da hastalarına akupunktur tedavisi uygulayan Uz. Dr. Nüzhet Ziyal hocanın hikâyesini anlatıyormuş. 2019 yılına kadar hastalarını tedavi eden ve 97 yaşında vefat eden Dr. Ziyal, ülkemizin ilk Göğüs-İç Hastalıkları Uzmanı ve önde gelen tıp doktorlarından biri olarak modern tıpla tamamlayıcı tıbbı buluşturan bir isim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Londra’da kızının bir arkadaşı sayesinde haberdar olduğu akupunktur tedavisini öğrenmek için Antalya’daki villasını satarak önce Japonya’ya giderek burada Dr. Masako Ono ile tanışmış. Ondan akupunkturla ilgili eğitim alan Ziyal daha sonra da Çin’e giderek kendini bu alanda daha da geliştirmiş. İstanbul’a döndüğünde ise bu alanla verdiği kurslarla doktorlar yetiştirmiş. Akupunktur alanında tıbbi başarısı ise 80’li yıllarda gazetelerde geniş yer bulmuş.

AKAPUNKTUR EĞİTİMİ

Dr. Maraş da, daha Tıp Fakültesi 3. sınıfta bir araştırma dergisinde gördüğü haberde akupunktur tedavisine merak salmış. Haberde İngiltere›de bir doktorun, hastasının migrenini akupunktur iğneleriyle tedavi ettiği yazıyormuş. Bu merak, arzu ve istek Uz. Dr. Nüzhet hocadaki bilgi birikimiyle buluşunca, Nüzhet Hocanın yanında aralıksız beş yıl çalışmış. 1993 yılında hocasına “biz de akupunktur eğitimini başlatalım” teklifini hocası kabul edince 1993 yılında Türkiye’de ilk olarak 55 hekime akupunktur sertifika kursu başlatılmış. Sertifikalar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış.Daha sonra hocasından izin isteyen İsmail Bey Akupunktur olarak Bahçeşehir, Kadıköy Fenerbahçe, Çamlıca, Gebze ve Adapazarı şubelerinde birçok meslektaşına akupunktur eğitimi vermiş. Bugün de Maraş Sağlık merkezinde mesleğini uygularken bir yandan da “modern tıpla tamamlayıcı tıbbı buluşturan ilk isimlerden birisi de benim hocamdı” diye o günleri anlatıyor.

Maraş akupunktur mesleğiyle ilgili haberleri ise mutlaka kesip saklıyor. Muayenehanesindeki odasında gazete yığınları ve okuma koltuğu dikkatimi çekiyor. Gazetelerde sağlık haberleri kadar İsmail Beyin ilgisini çeken başka bir şey daha var: Taziye ilanları. “Bir de mutlaka taziye ilanlarını dikkatlice okur ve ünlü isimler için verilmiş taziye ilanlarını keser saklarım, zaman zaman ben de ilan veririm” diyen İsmail Bey biriktirdiği taziye ilanlarından bahsederken ekliyor: “Bu yüzden matbu gazetelerin benim için yeri ayrı.”

Hocası Dr. Nüzhet Ziyal’e nakupunktur seansı uygularken

Masasının üstünün büyük bölümü farklı dillerde yayın yapan güncel bilimsel dergilerle dolu. “Dergileri çok okuduğum için bir sohbette yeni çıkan bir kitapla ilgili mutlaka bilgim vardır. Sağlık ve bilim üzerine yazılan kitaplardaki bilgiler genelde benim için yeni bir şey değildir. O bilgilerle ilgili yazılan makaleleri çünkü daha önce okumuşumdur” diyen İsmail Bey şöyle devam ediyor: “Benim bilime ve sağlığa ilgimi bilen arkadaşlarım yabancı dilde yayın yapan dergilerde sağlıkla ilgili yeni bir haber, makale varsa mutlaka haber verirler ve ben de satın alıp tercüme ettiririm.” İsmail Beye, matbu gazete ve dergilerin geleceğiyle ilgili öngörüsünü soruyorum. Kendinden oldukça emin olarak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Ben dünyanın dijitalleşmeye doğru kaydığını düşünmüyorum. Bir furya olarak bu değişim yükselse de gazete ve dergiler de bayiler de hep yaşayacaktır. O sayfaları teker teker açıp okumanın, elinde kalemle satır altlarını çizmenin, gazete kupürünü kesip saklamanın keyfini dijital dünyada yaşayamazsınız. Bu arada pek çok yazar dijitalde ulaşamadığı yazısını arşivimden almak için zaman zaman beni arıyor. Benim matbu arşivim dijitalden çok daha sağlam ve güvenilir.”