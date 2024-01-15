Mehmet Eymür toprağa verildi

Cenazeye ailesinin yanı sıra Eski MİT Dış Operasyonlar Başkanı Yavuz Ataç, Emekli Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Fatih Bucak ve emekli generaller katıldı. Başta Alaattin Çakıcı, Sedat Peker olmak üzere pek çok kişi de cenazeye çelenk gönderdi.

1943 yılında doğan Eymür, 1983 yılında, yeni kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi ve ardından 1995 yılında kurulan Kontrterör Dairesi’nin başkanı olarak görev yaptı. Görev süresince Emniyet Kaçakçılık ve Harekât Dairesi Başkanı Atilla Aytek ile birlikte ünlü ‘Babalar Operasyonu’na imza atan Eymür, 1970’lerde, THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı’nın İstanbul’da, Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere’de etkisiz hale getirildiği operasyonlarda görev aldı. 1988’de, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar’ı hedef alan bir MİT raporu hazırladı. Eymür hakkında Ergenekon operasyonları sırasında gözaltı kararı çıkılmıştı.