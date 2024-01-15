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Hayat

Mehmet Eymür toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında ölen eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür dün son yolculuğuna uğurlandı. Levent’teki cenaze töreninde Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’in gönderdiği çelenkler dikkat çekti.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:58 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Eymür.
Mehmet Eymür.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, toprağa verildi.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitiren Eymür için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazenin ardından Eymür, Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇAKICI VE PEKER’DEN ÇELENK

Cenazeye ailesinin yanı sıra Eski MİT Dış Operasyonlar Başkanı Yavuz Ataç, Emekli Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Fatih Bucak ve emekli generaller katıldı. Başta Alaattin Çakıcı, Sedat Peker olmak üzere pek çok kişi de cenazeye çelenk gönderdi.

KONTRTERÖR DAİRESİ BAŞKANIYDI

1943 yılında doğan Eymür, 1983 yılında, yeni kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi ve ardından 1995 yılında kurulan Kontrterör Dairesi’nin başkanı olarak görev yaptı. Görev süresince Emniyet Kaçakçılık ve Harekât Dairesi Başkanı Atilla Aytek ile birlikte ünlü ‘Babalar Operasyonu’na imza atan Eymür, 1970’lerde, THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı’nın İstanbul’da, Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere’de etkisiz hale getirildiği operasyonlarda görev aldı. 1988’de, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar’ı hedef alan bir MİT raporu hazırladı. Eymür hakkında Ergenekon operasyonları sırasında gözaltı kararı çıkılmıştı.




#Mehmet Eymür
#Vefat
#Aktüel
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