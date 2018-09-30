​Mevsimin güzeli bamya

Mevsimin güzellerinden biri de bamya. İçerdiği kalsiyum, potasyum ve A vitamini göz, kemik, kan ve damar gibi vücudumuzun bir çok yerinde önemli görevler üstleniyor. Son günlerde evde bitkisel şifalar arayanların da gündeminde bamya var. Elbette, her gıdanın organik olduğu sürece, haftada bir kaç kez tüketilmesi sağlıklıdır, doğrudur. Beslenme tek başına bir hastalığı yenemese de, doğru beslenmeden şifa bulmak ta oldukça zordur.

Bu çerçevede bamyanın bu mevsimde haftada iki kez sofraya gelmesi çok iyi olur. Yemeği yapılabilir, yemeğini sevmeyenler salata, kızartma, çorba şeklinde yiyebilir, hatta kahvesini yapabilir. Tarih kitaplarında, bamyanın anavatanının Habeşistan olduğu yazar. Selçuklular döneminde çorbası saraylarda çokça içilmiştir. Endülüs’ün önemli insanlarının sofrasında, parçalanmış ekmek üzerine bamya ve et ile hazırlanan bir yemek bulunurdu. Mısırda, Orta Doğu ve Mezopotamya’da, ülkemizdeki gibi bamya oldukça sık yetiştirilir, tüketilir.

Ülkemizde, Ege’de, Marmara’da, Orta Anadolu›da birbirinden lezzetli bamya çeşitleri yetiştiriliyor. Ege’nin kınalı bamyası, Marmara’nın Sultani bamyası, kış için mutlaka Amasya Taşova’nın kurutulmuş çiçek bamyası, lezzetine paha biçilemeyen güzellikler. Ben de Amasya Taşova’dan bir tarifle başlayıp, değişik tatları yazımıza ekleyelim istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Etli Bamya Amasya

250 gr. Bamya

250 gr. kemikli kuzu eti

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2 yemek kaşığı tereyağı

1 kuru soğan

3 domates

1 yemek kaşığı salça

1 limon

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Eti bir tencerede kavuralım. Soğanı kuş gözü doğrayalım, ete yağ ile birlikte ekleyelim. Salça, tuz ve suyu ilave edip bir taşım kaynatalım. Bamyaları yıkayıp köklerini hafifçe konik keselim.Domatesi doğrayalım. Bamya, limon suyu ve domatesi birlikte tencereye ilave edelim. 10-15 dakika pişirelim. (Pişme süresi, bamyanın sertliğine göre değişebilir).

Afiyet olsun.

Bamya Salatası

MALZEMELER

200 gram bamya

10 çeri domates

200 gram kısırlık bulgur

1 avuç maydanoz

Yarım bağ reyhan

2 etli yeşil biber

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 fincan zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 limon

YAPILIŞI

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Bulguru ılık su ile ıslatalım. Bamyaları yıkayıp köklerini hafifçe konik keselim. Kaynar suda 8-10 dakika haşlayalım, soğuk sudan geçirip şoklayalım. Yeşil biberleri doğrayalım. Maydanoz ve reyhanı ayıklayıp doğrayalım. Ayrı bir yerde, limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzu karıştıralım, iyice çalkalayalım. Bütün malzemeyi karıştıralım.

Afiyet olsun.

Bamya Kızartması

MALZEMELER

250 gram iri bamya

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı un

2 yumurta

YAPILIŞI

Bamyaları temizledikten sonra bir iğne ile delik açalım. Una bulayalım. Yumurtaları tuz ile birlikte çırpalım. Una bulanmış bamyaları yumurtaya, ardından mısır ununa batıralım. Derin bir kapta yağı kızdıralım. Bamyaları kızgın yağda kızartıp kağıt havlu üzerine çıkartalım.

Afiyet olsun.