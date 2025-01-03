Misafir öğrenciler devlet yönetiyor

Türkiye’nin ırkçılığa vardırılan yabancı öğrenci atağının önemi her geçen gün gözler önüne seriliyor. Afrika’dan Balkanlar’a Türkiye’de okuyan öğrenciler kritik görevlere bir bir gelirken bunlara gelecekte yenilerinin ekleneceğinin sinyali de Türkiye’nin artan yabancı öğrenci potansiyeli ile kendini hissettiriyor. Halen 340 bin olan uluslararası öğrenci çıtasında hedef yarım milyon rakamını aşmak.
Türkiye, yüksek-öğrenim alanında küresel bir cazibe merkezi haline gelerek, uluslararası öğrenci hareketliliğinde önemli bir yükselişe imza attı. 2024 itibarıyla, Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 340 bini aşarken, bu rakamın kısa vadede 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Akademik başarılarıyla öne çıkan bu öğrenciler, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine ve uluslararası prestijine katkıda bulunarak eğitimden diplomasiye, kültürden ekonomiye uzanan geniş bir etki oluşturuyor.
PARLAK BEYİNLER GELİYOR
Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığının (YTB) koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye’nin uluslararası öğrencilere sunduğu kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı Türkiye Bursları, dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda burslu eğitim imkanı sunuyor.
YTB ile yürütülen Türkiye Bursları Programı kapsamında ön lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 2024 yılında, 171 ülkeden yaklaşık 122 bin başvuru alındı. Türkiye Bursları’ya ülkemizde mevcut 15 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor.
KÜLTÜREL DİPLOMASİ
Yabancı öğrenciler, mezuniyet sonrasında Türkiye ile kendi ülkeleri arasında bir köprü oluşturarak stratejik bir rol oynuyor. Türkiye’de geçirdikleri zaman boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve sosyal bağlantıları, ülkelerindeki iş dünyası ve toplumsal yapıya taşıyan bu bireyler, Türkiye’nin “gönüllü lejyonerleri” olarak anılabilir. Hem akademik hem de kültürel anlamda Türkiye’yi temsil eden bu mezunlar, ülkelerindeki kamu politikalarından şöhretli şirketlerin yöneticiliğine kadar farklı alanlarda öncül roller üstleniyor. Bu, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkisini daha da artırıyor.