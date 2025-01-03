Misafir öğrenciler devlet yönetiyor

Türkiye, yüksek-öğrenim alanında küresel bir cazibe merkezi haline gelerek, uluslararası öğrenci hareketliliğinde önemli bir yükselişe imza attı. 2024 itibarıyla, Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 340 bini aşarken, bu rakamın kısa vadede 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Akademik başarılarıyla öne çıkan bu öğrenciler, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine ve uluslararası prestijine katkıda bulunarak eğitimden diplomasiye, kültürden ekonomiye uzanan geniş bir etki oluşturuyor.

Yabancı öğrenciler, mezuniyet sonrasında Türkiye ile kendi ülkeleri arasında bir köprü oluşturarak stratejik bir rol oynuyor. Türkiye’de geçirdikleri zaman boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve sosyal bağlantıları, ülkelerindeki iş dünyası ve toplumsal yapıya taşıyan bu bireyler, Türkiye’nin “gönüllü lejyonerleri” olarak anılabilir. Hem akademik hem de kültürel anlamda Türkiye’yi temsil eden bu mezunlar, ülkelerindeki kamu politikalarından şöhretli şirketlerin yöneticiliğine kadar farklı alanlarda öncül roller üstleniyor. Bu, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkisini daha da artırıyor.