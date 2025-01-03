Sanayinin kalbinde mesleki eğitim

Sene başında 5 sanayi bölgesine komşu olan okulun bölge okulu kapsamına alındığını belirten Okul Müdürü Alparslan Öz, önümüzdeki yıl Bilişim Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik, Endüstri Otomasyon alanlarında eğitim verilen okula ilk öğrencileri almaya başlayacaklarını söyledi. Öğrencilere konaklama imkanı da sunacaklarını ifade eden Öz, "Pansiyonumuzda şu an 40 kişilik yer var. Biz de bu sebeple 40 öğrenci alacağız. Öğrencilerimiz bunun için herhangi bir ücret ödemeyecek. Ülkemizin her yerinden 11'inci sınıf 'elektrik elektronik' ve bunun altındaki 'endüstriyel bakım onarım' dalında eğitim gören öğrenciler, kendi okul müdürlüklerinde form doldurarak buraya nakil başvurusu yapabilecek. Öğrenciler 12'nci sınıfta stajı da tamamlayarak bizden mezun olacak" diye konuştu.