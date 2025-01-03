Sanayinin kalbinde mesleki eğitim

Mesleki ve teknik eğitim alan 11'inci sınıf öğrencilerinin sanayisi gelişmiş okullarda sektör iş birliğiyle eğitim almalarına olanak tanıyan 'bölge okulları' faaliyete başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle başlatılan proje kapsamında 11 mesleki ve teknik eğitim lisesi “bölge okulu” kapsamına alındı. Yeni Şafak, İstanbul’da sanayinin merkezinde, bölge okulu seçilen Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
PANSİYONDA KALACAKLAR
Sene başında 5 sanayi bölgesine komşu olan okulun bölge okulu kapsamına alındığını belirten Okul Müdürü Alparslan Öz, önümüzdeki yıl Bilişim Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik, Endüstri Otomasyon alanlarında eğitim verilen okula ilk öğrencileri almaya başlayacaklarını söyledi. Öğrencilere konaklama imkanı da sunacaklarını ifade eden Öz, "Pansiyonumuzda şu an 40 kişilik yer var. Biz de bu sebeple 40 öğrenci alacağız. Öğrencilerimiz bunun için herhangi bir ücret ödemeyecek. Ülkemizin her yerinden 11'inci sınıf 'elektrik elektronik' ve bunun altındaki 'endüstriyel bakım onarım' dalında eğitim gören öğrenciler, kendi okul müdürlüklerinde form doldurarak buraya nakil başvurusu yapabilecek. Öğrenciler 12'nci sınıfta stajı da tamamlayarak bizden mezun olacak" diye konuştu.
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANI
"İşletmelerin en çok şikayet ettikleri konu yeteri personele ulaşamamak ve mezun olan o öğrenciyi işletmeye çekememek" diyen Öz, şunları söyled: "Öğrencimiz yeter ki istesin, pozitif ayrımcılıkla beraber, mesleğe yerleştirme imkanı zaten bulacaklar."