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Antik depremlere 'sismik' muayene

Antik depremlere 'sismik' muayene

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:003/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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TÜBİTAK koordinasyonundaki platform, AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve 22 üniversiteden 100 araştırmacı ile 90 bursiyeri bir araya getiriyor.
TÜBİTAK koordinasyonundaki platform, AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve 22 üniversiteden 100 araştırmacı ile 90 bursiyeri bir araya getiriyor.

Türkiye'nin diri fay haritası bu yıl içinde yeniden güncellenecek. Yeni fay haritası için modern yöntemlerle kayıt altına alınamayan antik depremlerin izlerine bakılacak. Bu sayede diri fay haritasında yer almayan yeni fay hatlarının tespiti sağlanacak. Bugüne kadar yarısı tamamlanan proje çalışmalarında, geçtiğimiz yıl Karabük'te 35 kilometrelik bir fay hattının varlığı belirlendi. 6 Şubat depremlerinin ardından harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diri fayların analizi ve henüz keşfedilmemiş hatların belirlenmesi amacıyla 115 milyon liralık bir ödenek ayırdı. Proje kapsamında toplam 128 diri fay segmenti detaylı şekilde incelenmesi için "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu" kuruldu. TÜBİTAK koordinasyonundaki platform, AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve 22 üniversiteden 100 araştırmacı ile 90 bursiyeri bir araya getiriyor.



#Türkiye
#fay haritası
#deprem

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