Naci Görür'den Sivas'taki depremin ardından çarpıcı açıklama: Asrın felaketini işaret etti

Naci Görür, Sivas'taki depremi değerlendirdi.
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'ta meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde, 2023 Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketini" yaşatan depremlerin etkisinin olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Sivas'taki sarsıntının, asrın felaketini yaşatan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilişkisi olduğu söyleyen Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."
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