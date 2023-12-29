Murat Ülker'den Beyoğlu İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne ziyaret: Sanat ve İstanbul’un tarihi

Kalabalıktı, 20 dakika ayazda sıra bekledikten sonra içeri girebildik. Her yaştan ziyaretçi vardı. Kuyrukta en yaşlı olan bendim, gençler çoğunluktaydı, bu sevindirici bir haber. İçeride izdiham vardı ama neyse ki bina güzel ve sıcaktı. İlk iki katı paltomla gezdim. Sonra paltomu çıkardığımda güvenlik ilginç bir uyarı yaptı; ya paltomu girişteki vestiyere bırakacaktım ya da bir kabadayı gibi omuzlarıma alacaktım, çünkü elde palto tutmak müzede yasakmış. Acaba paltonun içine bir eser mi sıkıştıracağımı düşündüler diye geçirdim aklımdan, ama yok, kolumdaki paltoyu eserlere çarpabilirim diye düşünmüşler. Cevaben ‘benim yaşımdakileri alırsanız müzeye, maazallah başı döner düşer bir eserin üzerine, nasıl tazmin ederiz’ diye bir espri yaptım ama tabii ki anlaşılmadı. Garip ülkeyiz vesselam, bu yaşa gelmişiz hala ilkokul çocuğu gibi terbiye ediliyoruz. Ama biliyorum, şikayet etmeye hakkım yok zaten, çünkü gezmesi bedava.