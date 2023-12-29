|
Hayat

Murat Ülker'den Beyoğlu İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne ziyaret: Sanat ve İstanbul’un tarihi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni yazısında; Beyoğlu İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne yaptığı ziyareti okurlarıyla paylaştı. Ülker, "Sergileme tekniği enteresandı, İstanbul’un bölgelerine göre eserleri asarak adeta ‘Eski İstanbul’ turu yapmışsınız gibi hissettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:58 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 17:58 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni yazısını paylaştı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni yazısını paylaştı.

Kişisel sitesinde yayımladığı yazılarıyla okurlarına farklı kültürlerden deneyimler yaşatan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu kez Beyoğlu İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ni ziyaret etti.


Sergileme tekniğinin sıra dışı olduğunu belirten Ülker,
"İstanbul’un bölgelerine göre eserleri asarak adeta ‘Eski İstanbul’ turu yapmışsınız gibi hissettiriyorlar. Bence sadece eski ile bugünü mukayese bile fevkalade bir imkan"
dedi.


Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Geçen Pazar hanımla Beyoğlu’na çıktık. Eskiden, tramvayın kırmızı olanına ‘birinci mevki’ imiş, genellikle boş gidermiş. Komşumuz Mazhar Hoca derdi ki, ‘parası olanlar birinci mevki binmeli ki zenginlikleri ekonomiye katkı sağlasın.’ Fakat bedava bile olsa asılıp gitmek bizim milletin şiarı… İş bankası eski Beyoğlu şubesini restore etmiş, ‘rhm’* olmuş. Goyalayayım dedim; arkadaşlarım resimleri görmek bile yeterli demişlerdi. Bildiğimiz, tanıdık resimleri görmek, onların karşınızda durduğunu, bir müzede yer bulduğunu görmek hakikaten güzel bir duygu.


Kalabalıktı, 20 dakika ayazda sıra bekledikten sonra içeri girebildik. Her yaştan ziyaretçi vardı. Kuyrukta en yaşlı olan bendim, gençler çoğunluktaydı, bu sevindirici bir haber. İçeride izdiham vardı ama neyse ki bina güzel ve sıcaktı. İlk iki katı paltomla gezdim. Sonra paltomu çıkardığımda güvenlik ilginç bir uyarı yaptı; ya paltomu girişteki vestiyere bırakacaktım ya da bir kabadayı gibi omuzlarıma alacaktım, çünkü elde palto tutmak müzede yasakmış. Acaba paltonun içine bir eser mi sıkıştıracağımı düşündüler diye geçirdim aklımdan, ama yok, kolumdaki paltoyu eserlere çarpabilirim diye düşünmüşler. Cevaben ‘benim yaşımdakileri alırsanız müzeye, maazallah başı döner düşer bir eserin üzerine, nasıl tazmin ederiz’ diye bir espri yaptım ama tabii ki anlaşılmadı. Garip ülkeyiz vesselam, bu yaşa gelmişiz hala ilkokul çocuğu gibi terbiye ediliyoruz. Ama biliyorum, şikayet etmeye hakkım yok zaten, çünkü gezmesi bedava.


İş Bankası’na teşekkür ediyorum böylesine bir kamu hizmeti sunduğu için. Sergileme tekniği enteresandı, İstanbul’un bölgelerine göre eserleri asarak adeta ‘Eski İstanbul’ turu yapmışsınız gibi hissettiriyorlar. Bence sadece eski ile bugünü mukayese bile fevkalade bir imkan… Mesela eski İstanbul’a baktığınızda, Gülhane Sarayı duvarlarının dibinde, Anadolu Hisarı’nda kale bedeninde simbiyoz yaşayan ‘gecekondu’ köşkler görüyorum. Herhalde bu ruhumuzda varmış…


Size fotoğraflardan bir seçki sunuyorum. rhm’de pek eski olmayan Türk resim tarihinden örnekler gördük. Malum, Osmanlı zamanında Avrupa’ya talebe gönderip oradaki meşhur eserleri kopyalayarak başlamıştı. Örneklerini daha önce Mimar Sinan GSÜ Resim Heykel Müzesi’nde görmüştük. İlginizi çekerse bir goyamda detaylı anlatmıştım.



Ülker Grubuna 'Starbucks' operasyonu: Murat Ülker'den iddialara sert tepki
Ülker Grubuna 'Starbucks' operasyonu: Murat Ülker'den iddialara sert tepki

Terör devleti İsrail’in Gazze'de işgal ve soykırımı devam ederken, Amerika merkezli kahve zinciri Starbucks katliama verdiği açık destek nedeniyle boykot listelerinde bir numarada yer alıyor. Ancak boykot devam ederken, bazı markalara sosyal medya üzerinden itibar suikastleri de yapılıyor. Türkiye'nin köklü markalarından Yıldız Holding'e bağlı Ülker'in üst düzey yönetiminden Murat Ülker ve Yahya Ülker’in, Gazze soykırımından önce Seattle’da Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan ile yaptıkları görüşmenin fotoğrafı çarpıtılarak gündem yapıldı. Edinilen bilgiye göre bu ziyaret, 7 Ekim'den önce yapıldı. Fotoğraf ise 11 Ekim'de sosyal medyada paylaşıldı. Filistin'e destek açıklaması yapan işçi sendikasını mahkemeye veren Starbucks ise Türkiye'de ve bir çok ülkede 20 Ekim'den sonra boykot edilmeye başladı. Yeni Şafak'a açıklamada bulunan Murat Ülker, "Ülker ailesi olarak, dün nerede isek bugünde aynı yerdeyiz. Boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin “destek veriyor” diye çarptırılmasını en basit ifade ile kınıyorum" dedi.


#Murat Ülker
#kültür sanat
#aktüel
#Yıldız Holding
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangisi? O ilçe yaşıyorsanız kuvvetle muhtemel yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri