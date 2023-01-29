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Hayat

Mutfağın samuray kılıcı

Bir zamanlar samuray kılıçları dövmekle ünlü bir Japon şehri olan Seki’de bugün ustalar mutfak bıçaklarını bileyip parlatıyor. Ancak küçük fabrikaları tam kapasiteyle çalışıyor olsalar bile küresel talebi karşılayamıyor.

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
05:01 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Samurayların kınından dünyanın sofrasına.

Samurayların kınından dünyanın sofrasına.

Japon bıçak satışları, pandemik pişirme patlamasıyla keskinleşti. Bir zamanlar samuray kılıçları dövmekle ünlü bir Japon şehri Seki’de, ustalar mutfak bıçaklarını bileyip parlatıyor, ancak küçük fabrikaları tam kapasiteyle çalışıyor olsalar bile küresel talebi karşılayamıyor. Seki şehri, samuraylar devrinde sahip olduğu yer altı madenleri, temiz su kaynakları ile kılıç ustalarının toplandığı ve birbirinden keskin savaş aletlerinin yapıldığı bir merkezden bugünlerde mutfak dünyasının en çok aranan bıçaklarının üretildiği bir sürece geçiş yapmış durumda. Pandemi döneminde, insanların dışarıdan ziyade evde yemek yapma furyasına kapılması ve bunun da bıçak ve makas gibi çelikten imal edilen ürünlere ilgiyi artırması, Japon “kılıç ustalarının” ekmek teknelerini 7/24 talebe yetişmek için çalıştırmasına sebep oluyor. Ayrıca Japon bıçakları hassasiyetleri, şık görünüşleri ve uzun kullanım ömürlerine değer veren profesyonel şefler arasında da ün ve popülerlik kazanmış durumda. Üreticiler, salgın öncesi döneme göre daha fazla satış yaptıklarını ve talepte düşmenin yaşanmadığını belirtiyor. Anlaşılan pandemi dönemi evde pişen kaliteli yemeğin değerini hepimize göstermiş. Bakarsınız bir Hattori Hanzo kılıcı değil ama bir Seki mutfak bıçağı da sizin mutfağınızda yer alır.


#Samuray Kılıcı
#Japon Bıçakları
#Mutfak
2 saat önce
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Mutfağın samuray kılıcı
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