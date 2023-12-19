Mutlu yıllar mutlu zamanlar: Saat&Saat'ten özel indirim fırsatlar.

1971 yılında temelleri atılan Saat&Saat, markalaşma sürecine 1994 yılında başlayarak dünya çapında tanınmış markaların Türkiye’deki dağıtım haklarını alarak müşteri memnuniyetini odak noktası olarak benimsemiş ve kaliteden ödün vermeden profesyonel bir yönetim anlayışıyla büyümesini sürdürmüştür. Perakende sektörüne 2006 yılında adım atan Saat&Saat, 2016 yılında Welder markasının tüm haklarını satın alarak, aynı yıl içerisinde Wesse markasını portföyüne dahil etmiştir. 2017 yılında Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını gerçekleştiren Saat&Saat, 2020 yılında Jacques Philippe markasını bünyesine katmış ve U.S. Polo Assn. markasının 34 ülkede üretim ve satış haklarını elde ederek global arenaya adım atmıştır. 2021 yılında MilanoXChange markasının haklarını da bünyesine katan Saat&Saat, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Furla, Ted Baker, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmektedir. Saat&Saat, 145 mağazası ve 400 bayisiyle birlikte dünyaca ünlü saatleri www.saatvesaat.com.tr üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin genelinde tek yetkili teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, sektörde bir öncü olarak tüm mağazalarda her marka saat için kapsamlı teknik servis desteği sağlamaktadır.