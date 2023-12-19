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Mutlu yıllar mutlu zamanlar: Saat&Saat'ten özel indirim fırsatlar

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Saat&Saat, yeni yılda "Mutlu Yıllar, Mutlu Zamanlar" mottosuyla zamanına değer katmak isteyenlerin tercihi oluyor. Yeni yıl indirim kampanyası kapsamında, Versace, Gc, Michael Kors, Maurice Lacroix, Philipp Plein, Raymond Weil, Jacques Philippe gibi birçok premium markanın seçili ürünlerinde %50 + 20 indirimle yeni yıl coşkusunu yakalamak isteyenleri bekliyor.

16:43 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Mutlu yıllar mutlu zamanlar: Saat&Saat'ten özel indirim fırsatlar.
Mutlu yıllar mutlu zamanlar: Saat&Saat'ten özel indirim fırsatlar.

Lüks moda markalarının ilk akla gelen adresi olan Saat&Saat, yeni yıl indirimiyle saat tutkunlarını bir araya getiriyor. "Mutlu Yıllar, Mutlu Zamanlar" mottosuyla yeni yıla hazırlanan Saat&Saat, zamanlarına değer katmaya önem veren saat ve takı tutkunlarını dünyanın en ünlü markalarıyla buluşturuyor.


Yaratıcılıkla buluşturulan estetik ve benzersiz kadın saat modelleri; kendi özgün tarzlarıyla dikkat çekerken, her anı özel kılan tasarımlarıyla birlikte, şıklığı yansıtan yüzükten bileziğe kadar göz alıcı takı seçenekleriyle mükemmel kombinler sunuyor.


Saat&Saat, geniş ürün yelpazesiyle modern, sportif ve klasik gibi çeşitli stillerde dikkat çekerken, erkekler için sunduğu alternatif saat modelleri ve detaylarla zenginleştirilmiş aksesuar seçenekleri ile göz kamaştırıyor.


Yılbaşı öncesinde sevdiklerine hediye düşünenler için Saat&Saat, her beklentiyi karşılayacak kaliteli ve şık alternatifler sunuyor. Yeni yıla özel indirimlerden faydalanmak ve dünyaca ünlü markaların seçkin saat koleksiyonlarını sevdiklerine hediye etmek isteyenler, Saat&Saat mağazalarında ve
'de buluşuyor.

Saat&Saat hakkında

1971 yılında temelleri atılan Saat&Saat, markalaşma sürecine 1994 yılında başlayarak dünya çapında tanınmış markaların Türkiye’deki dağıtım haklarını alarak müşteri memnuniyetini odak noktası olarak benimsemiş ve kaliteden ödün vermeden profesyonel bir yönetim anlayışıyla büyümesini sürdürmüştür. Perakende sektörüne 2006 yılında adım atan Saat&Saat, 2016 yılında Welder markasının tüm haklarını satın alarak, aynı yıl içerisinde Wesse markasını portföyüne dahil etmiştir. 2017 yılında Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını gerçekleştiren Saat&Saat, 2020 yılında Jacques Philippe markasını bünyesine katmış ve U.S. Polo Assn. markasının 34 ülkede üretim ve satış haklarını elde ederek global arenaya adım atmıştır. 2021 yılında MilanoXChange markasının haklarını da bünyesine katan Saat&Saat, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Furla, Ted Baker, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmektedir. Saat&Saat, 145 mağazası ve 400 bayisiyle birlikte dünyaca ünlü saatleri www.saatvesaat.com.tr üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin genelinde tek yetkili teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, sektörde bir öncü olarak tüm mağazalarda her marka saat için kapsamlı teknik servis desteği sağlamaktadır.

#Saat&Saat
#alışveriş
#hediye
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