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Hayat

Nigar Hanım günlüklerinde anlatmaya devam ediyor

Türk edebiyatının önemli kadın şairlerindendir Nigar Hanım. Yazdığı şiirlerle dönemine damga vuran şairimizin günlükleri ise geçtiğimiz yıl ilk kez Timaş Yayınları tarafından yayımlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Nigar Hanım’ın “Günlükler 2” adlı eseri okurlarla buluştu.

Latife Beyza Turgut
Latife Beyza Turgut
04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türk edebiyatının önemli kadın şairlerindendir Nigar Hanım.

Türk edebiyatının önemli kadın şairlerindendir Nigar Hanım.

Türk edebiyatının önemli kadın şairlerindendir Nigar Hanım. Yazdığı şiirlerle dönemine damga vuran şairimizin günlükleri ise geçtiğimiz yıl ilk kez Timaş Yayınları tarafından yayımlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Nigar Hanım’ın “Günlükler 2” adlı eseri okurlarla buluştu. Büyük ses getiren ilk günlüklerinden sonra devamı niteliğindeki bu esere yazar Nazar Bekiroğlu da önsöz yazmış. Türk edebiyatının bir kadının kaleminden çıkmış bu geniş hacimli günlükler 20 Ocak 1894 ila 19 Mart 1918 yılları arasında tutulmuş beş defteri kapsıyor. Zeynep Berktaş’ın titiz bir çalışmasıyla okurla buluşan günlükler roman tadında.

#Nigar Hanım
#Edebiyat
#Timaş Yayınları
1 saat önce
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Nigar Hanım günlüklerinde anlatmaya devam ediyor
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